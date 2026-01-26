CANAL RCN
El Debate de la Gente mostró cómo los candidatos conformarían un gabinete conjunto

En un ejercicio inédito, los aspirantes tuvieron que conformar un gabinete ideal, asignando a sus compañeros en diferentes ministerios.

enero 26 de 2026
09:07 p. m.
El ambiente político sigue encendido en redes sociales tras la transmisión digital del debate de la gran consulta, realizado en alianza con El Tiempo, City TV y La FM.

Juan Daniel Oviedo sugiere a Abelardo De La Espriella para la embajada en El Salvador
En un ejercicio inédito, los aspirantes tuvieron que conformar un gabinete ideal, asignando a sus compañeros en diferentes ministerios. Entre las coincidencias más destacadas, Juan Manuel Galán fue designado por mayoría como embajador en Estados Unidos, mientras que Mauricio Cárdenas repetiría en el Ministerio de Hacienda.

La dinámica también ubicó a Juan Daniel Oviedo en el Ministerio de Salud, a Vicky Dávila en el Ministerio de las TIC y a David Luna en el Ministerio del Interior. Aníbal Gaviria sería director de Planeación Nacional, Enrique Peñalosa asumiría el Ministerio de Transporte, Paloma Valencia ocuparía la cartera de Defensa y Juan Carlos Pinzón estaría al frente de la Cancillería.

Gas, pensiones y salario mínimo: los temas económicos que marcaron el inicio del Debate de la Gente
Incluso hubo espacio para nombramientos adicionales: Oviedo propuso a Abelardo De La Espriella como embajador en El Salvador. El ejercicio, más allá de las diferencias, mostró la capacidad de los candidatos para trabajar en equipo.

Tensión en la Corte Constitucional por recusaciones

Mientras tanto, desde el Palacio de Justicia se conoció un nuevo foco de tensión. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue recusado por el Gobierno para participar en la discusión sobre la emergencia económica. Lo sorpresivo es que Carlos Camargo, considerado parte de su bloque, respaldó la recusación, lo que dejaría a Ibáñez fuera de la votación.

La situación se complica aún más porque algunos magistrados señalan que Camargo también podría ser recusado, tras la filtración de la ponencia en la que propone suspender cautelarmente el decreto 1474.

Con este panorama, las mayorías dentro del tribunal se estrechan y el futuro de la discusión sobre la emergencia económica queda en un escenario de incertidumbre.

