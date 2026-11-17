Son motivo de preocupación entre los habitantes del departamento del Cauca los atracos registrados a diario en la vía Panamericana.

Solo durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena, se registraron ocho episodios, cinco de ellos violentos. En uno de ellos, incluso, falleció un conductor de carga cuando intentó resistirse.

Cansados de la inseguridad en esta vía internacional, exigieron mayor acompañamiento de las autoridades, advirtiendo que, cuando no son los cilindros bomba o los ataques con explosivos los que impiden el tránsito, se registran atracos contra turistas y locales.

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Conductor de carga falleció en medio de un atraco en la Panamericana:

La inseguridad sobre la vía que atraviesa el país, desde el Puente Internacional de Rumichaca hasta el Tapón del Darién, se ha convertido en el pan de cada día en el departamento del Cauca.

En uno de los atracos registrados durante el puente festivo, a plena luz del día fue atacado y perdió la vida el conductor de carga César Enrique Tejada. Su camión, incluso, se salió de la vía en el sector conocido como Villa Rica.

Así lo advirtió el vocero de transportadores, Fernando García Soto: “Esta semana balearon un carro de Puerto Tejada por atacarlo. (Los delincuentes) Salen con armas y persiguen a los conductores. Es algo que nos está afectando demasiado”.

¿Cómo actúan las bandas delincuenciales en la vía Panamericana?

Conductores, víctimas de las bandas delincuenciales que operan sobre la vía Panamericana, advirtieron que se ven obligados a parar, con armas, piedras o vehículos que dejan atravesados en las vías.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó brindar este importante corredor con “inhibidores de drones, antidrones, los necesitamos y, de igual manera, necesitamos drones para que hagan labores de reconocimiento en la vía Panamericana”.

Los casos registrados en los últimos días no son menores. Hace menos de un mes, un asalto masivo contra los ocupantes de un bus internacional, entre Rosas y Timbío, dejó a cinco personas fallecidas y 54 heridas.

Además, la inseguridad ha empezado a extenderse a vías cercanas, como el Corredor del Paletará, en el que se registró un atraco masivo, en el que seis sujetos armados se llevaron las pertenencias de los ocupantes de 12 vehículos.