La mesa de concertación del salario mínimo 2027 iniciará su calendario de reuniones el próximo 27 de noviembre. Aunque ya se han conocido las posiciones de los empresarios y las centrales obreras, lo que anticipa una negociación que será compleja.

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El encuentro comenzará con la instalación formal y la presentación de la cifra de productividad, elemento clave junto con la inflación a la hora de determinar el ajuste.

Calendario para el salario mínimo

En el calendario se establece que el 9 de diciembre, el Ministerio de Hacienda y otras entidades presentarán las cifras económicas del país. Un día después, el 10 de diciembre, los empresarios, las centrales obreras y el resto de las participantes presentarán sus propuestas de incremento.

La última reunión ordinaria está programada para el 15 de diciembre, aunque podría extenderse si no se alcanza un acuerdo.

Por el lado de los empresarios, la posición es clara: el aumento no debe superar los dos dígitos, debe mantenerse por debajo del 10 %. Argumentan que se debe respetar la fórmula tradicional de inflación y productividad, junto con las consideraciones al tener en cuenta la situación económica del país.

¿Qué posiciones hay?

“Como está la situación del país, no creemos que se pueda llegar a dos dígitos. Estamos esperando las cifras del DANE sobre la inflación”, sostuvo la presidenta de Acopi, María Elena Ospina.

En cambio, las centrales obreras presentaron propuestas diferentes. John Jairo Caicedo, líder sindical, señaló que la base podría ser 9 % más unos puntos por encima.

Inclusive, un dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propuso inicialmente un 39 %, aclarando que se trataba de una sugerencia personal que no compromete institucionalmente a la central. Esta propuesta plantearía dividir este porcentaje en cuatro años, resultando aproximadamente en nueve puntos porcentuales anuales.