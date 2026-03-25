Video captó a sujeto que se hacía pasar por limpiavidrios para robar en plena Calle 80 de Bogotá

En medio de las constantes denuncias por robos a conductores en la Calle 80, en Bogotá, un nuevo caso quedó registrado en video y terminó con la captura de un hombre que utilizaba la fachada de limpiavidrios para moverse entre los vehículos.

Las cámaras de seguridad fueron clave para detectar su comportamiento y activar la reacción policial.

Hombre se hacía pasar por limpiavidrios para robar en plena Calle 80 de Bogotá

Los hechos ocurrieron en la localidad de Engativá, en un punto priorizado por las autoridades debido a los reiterados casos de hurto en este corredor vial.

En las imágenes se observa a un hombre ubicado en un semáforo de la Calle 80, quien aparentemente se desempeñaba como limpiavidrios. Sin embargo, sus movimientos no eran normales.

El sujeto caminaba entre los carros intentando pasar desapercibido, pero el seguimiento en tiempo real permitió identificar actitudes sospechosas.

Desde el centro de monitoreo, el operador que observaba las cámaras encendió las alertas y, en cuestión de segundos, dio aviso a la Policía, entregando la ubicación exacta y una descripción detallada del individuo.

Gracias a esta información, los uniformados llegaron rápidamente al lugar.

Capturaron a ladrón en semáforos de la Calle 80 de Bogotá

En ese momento, lo interceptaron y procedieron a verificar sus antecedentes.

Fue ahí cuando confirmaron que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado.

De inmediato, el hombre fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente.