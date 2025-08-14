Alias ‘Gustavito’ fue condenado a 34 años de prisión por el feminicidio de Darley María Guzmán Pérez: el responsable sigue prófugo

El 26 de noviembre de 2019, Darley María Guzmán Pérez fue asesinada frente a su hija en el barrio La Magdalena, suroriente de Barranquilla. Seis años después del crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito condenó a Gustavo Adolfo Yepes Genes, alias ‘Gustavito’, a 34 años y 2 meses de prisión por ser el autor material del feminicidio.

Aunque la sentencia fue dictada este 12 de agosto, Yepes Genes se encuentra prófugo de la justicia tras su liberación en 2022 por vencimiento de términos, después de su primera detención en 2021.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias ‘Gustavito’ habría actuado por encargo de Santiago Alfonso Sabalza García, expareja sentimental de la víctima que falleció en 2020 tras sufrir cáncer, por lo que no pudo ser procesado judicialmente.

La familia de Darley María espera justicia

Los testimonios recolectados por las autoridades también establecieron que Darley María Guzmán era víctima de violencia basada en género cuando fue pareja de Sabalza García. Darley interpuso múltiples denuncias formales y solicitó en su momento medidas de alejamiento.

Por su parte, familiares de Darley María recibieron esta sentencia como un avance para finalmente obtener justicia, a pesar de que sigue presente la preocupación por el paradero del victimario.

El caso permanece presente en la memoria de la comunidad del Atlántico y organizaciones locales también insistieron en que el feminicidio de Darley María Guzmán Pérez no quede en la impunidad y que las mujeres cuenten con las herramientas suficientes para su protección.