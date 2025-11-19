Encontraron el cuerpo de adolescente accidentada con su familia en Silvania

Una tercera integrante de la familia Villota fue encontrada la tarde de este miércoles, 19 de noviembre, por los organismos de rescate que trabajan en la quebrada El Hato, luego de que un vehículo con cinco personas fuera arrastrado por la corriente el lunes (17), en la vía que conduce de Silvania al municipio de Tibacuy.

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, “el hallazgo se produjo a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, uno de los puntos donde se concentraban las labores de búsqueda debido al aumento del caudal”.

El cuerpo encontrado es el de la menor de 16 años que viajaba al interior del vehículo, junto a otros integrantes de la familia Villota, tras visitar su refugio para animales sin hogar.

Así lo confirmó el delegado de Bomberos Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán: “Después de dos días de arduas labores de búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años, reportada como desaparecida el pasado 17 de noviembre, debido a una creciente súbita. Continuamos en el proceso de búsqueda de otras dos personas desaparecidas”.

La búsqueda continúa

Aún deben ser encontradas las últimas dos integrantes de la familia Villota que viajaban a bordo del vehículo que fue arrastrado por la quebrada El Hato, una vez se desbordó por el incremento en las lluvias.

En la búsqueda, liderada por el cuerpo de Bomberos del municipio de Silvania, trabajan, según declaraciones del capitán Farfán, ·Bomberos de Fusagasugá, personal del grupo especializado Ponalsar, Bomberos del Municipio de Cachipay y personal del Ejército Nacional”.

Durante el fin de semana, de acuerdo con alcalde de Silvania, Ricardo Pulido, también se desbordó la quebrada Yayata, llevándose, por delante, partes de viviendas, vehículos e, incluso, mascotas, de los habitantes del barrio El Bosque.