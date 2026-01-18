Hallan con vida a profesor colombiano que había sido reportado como desaparecido en México

Un profesor universitario de origen colombiano y residente en México fue hallado con vida luego de haber sido reportado como desaparecido tras permanecer detenido durante varias horas en el norte del país, informaron este sábado las autoridades locales.

Hallan a colombiano que había sido reportado como desaparecido en México

Se trata de Leonardo Ariel Escobar, de 42 años, quien fue detenido el pasado 31 de diciembre por una falta administrativa en el aeropuerto de Monterrey, al momento de su llegada a México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el docente permaneció bajo custodia por aproximadamente 36 horas antes de quedar en libertad.

Sin embargo, desde el 2 de enero, familiares y directivos de la universidad privada donde trabaja denunciaron la pérdida de contacto con Escobar y alertaron sobre su desaparición, lo que activó los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades.

La Fiscalía del estado de Nuevo León confirmó que el profesor fue localizado con vida el viernes en el municipio de Juárez.

Según el reporte oficial, Escobar se encuentra bajo resguardo de una unidad especializada en la atención de personas desaparecidas y se espera que rinda declaración para esclarecer lo ocurrido durante los días en los que se desconoció su paradero.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, el catedrático fue visto deambulando por las calles en aparente estado de desorientación, hasta que fue auxiliado por un centro de rehabilitación para personas con adicciones.

Felipe Rangel, director de la institución, señaló a la cadena Milenio que Escobar “estaba desvariando, en situación de inconsciencia y presentaba miedo” al momento de ser encontrado.

Tras recuperar la conciencia, Rangel logró identificarlo como el profesor que estaba siendo buscado y notificó de inmediato a la Fiscalía, que validó la versión entregada por el centro de rehabilitación.

Según información, Leonardo Ariel Escobar es catedrático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, institución que había manifestado su preocupación por la desaparición del docente y que ahora se mantiene atenta a su estado de salud y al desarrollo de las investigaciones.