Enfóquese en los resultados y en el pueblo colombiano: Juan Carlos Pinzón envía mensaje a mindefensa

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, de la arremetida de los grupos ilegales y la crisis en la seguridad del país.

Casi 30 uniformados, entre policías y soldados, han sido asesinados en los últimos 15 días y no en confrontación o combate, sino emboscados con un ‘plan pistola’.

¿Qué está pasando?

Me duele el alma ver hoy que se pierden esas vidas, siempre ha dado mucho dolor. Que los soldados y policías mueran es un tema que nos tiene que doler a todos los colombianos, pero en este momento duele más porque la muerte de estos muchachos no está significando mejor país, más democracia, colombianos protegidos o bandidos caídos, no, lo que hay es un desorden total en el país, una falta de respaldo absoluto, una falta de equipos, de mantenimiento, de pie de fuerza, de recursos y los soldados quedando asesinados por nada, los policías asesinados con un plan pistola. Eso es inaceptable y doloroso.

Al país le tiene que doler, pero también le deja un mensaje, cuando veo la reacción del pueblo colombiano, que ama a sus soldados, ama a sus policías, puede que ellos no tengan el respaldo del Gobierno hoy, puede que no tengan el respaldo del liderazgo, pero tienen el respaldo del pueblo. El pueblo colombiano está con sus soldados y policías.

El ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, el comandante de la Policía quieren lo mejor para sus hombres y sin embargo están pasando estas cosas. ¿Por qué?

Todos trabajaron conmigo y trabajaron para mí. Muchos de ellos produjeron resultados en el momento que los tuvieron que hacer. Pero hoy tienen que tener una dosis de mayor carácter frente al Gobierno.

Falta carácter, aquí hay un tema de presupuesto, de respaldo, de capacidades, si el gobierno no le da eso a las fuerzas, ellas no pueden producir resultados y el mando tiene esa responsabilidad de explicarle al país lo que está pasando, de mostrar las debilidades que hay y de ofrecer soluciones.

Es tiempo de atacar de manera decidida a todas las formas de amenaza que hay en el país. Es muy triste, si las Fuerzas Armadas no se pueden defender ellas mismas y no pueden producir grandes golpes, ¿qué pueden estar los colombianos? Ahí es donde se requiere mucha firmeza y carácter.

¿La fuerza pública está golpeando duro a las estructuras y por eso están reaccionando de la forma tan despiadada?

Siempre hay buena voluntad y siempre hay logros de las Fuerzas Armadas, en eso no le desconozco nada, ni al mando, ni a las tropas, ni a los soldados y policías, siempre ellos están ahí. En Colombia eso nunca va a adolecer. Si ellos se dedican, los apoyamos, los lideramos como hicimos en otros momentos, hay golpes y hay resultados.

Pero también hay que decir que hoy estamos en más de 100.000 hombres menos de los que necesita el país. Tenemos un problema gravísimo de aeronaves, antes teníamos un nivel de alistamiento, es decir, de cada 100 helicópteros, 70 volaban, 30 estaban en mantenimiento. Hoy es al contrario, de cada 100 helicópteros, 70 no vuelan y solo vuelan 30, así no se puede cubrir el país. Así las tropas no pueden tener ni el abastecimiento, ni la logística, ni el respaldo, ni pueden hacer operaciones sostenidas masivas. Eso es muy grave lo que está pasando.

Y cuando uno ve, empiezan a hablar de adquirir equipos que la pregunta es, ¿van a resolverle la seguridad a los colombianos sí o no?, ¿para qué sirven? Ese es el tema que a mí me da también mucho dolor.

Los bandidos hoy están fortalecidos, tienen plata, pueden hacer acciones violentas y seguramente lo hacen cuando se sienten perseguidos, pero lo que debemos preocuparnos es, ¿por qué no tenemos todo lo que se necesita para ir detrás de esta gente?

Y lo último, hay mucho discurso social, ¿quién realmente ha resuelto los problemas sociales de las regiones en Colombia? Las regiones de Colombia están abandonadas en manos de los criminales, por eso es que se necesita una verdadera inversión social, un verdadero plan integral y unas Fuerzas Armadas fuertes y consolidadas en todo el territorio para proteger a la gente.

¿Qué consejo le daría al ministro de Defensa, usted que estuvo ahí en esa misma posición?

Lo primero que creo es que tiene que tener una claridad muy fuerte sobre cuál es la amenaza que tiene, porque parte de la amenaza es que desde el mismo Gobierno hay gente que ha intentado evitar las Fuerzas Armadas, que piensa mal de ellas, ahí no se puede equivocar y no puede ponerse a conceder o a ponerse un poco conciliador con gente en el Gobierno que de alguna manera precisamente quiere hacerles daño a las instituciones.

Tiene que ser muy firme frente al tema de las economías criminales, de narcotráfico y firme en lo organizado y el respaldo no es salir a dar partes, sino a mostrar resultados. Una cosa que a mí me obsesionó fue tener planes, ejecutar los planes y producir resultados.

Enfóquese en los resultados y enfóquese en el pueblo colombiano, que es el gran deber de las Fuerzas Armadas.

¿Qué le dice Juan Carlos Pinzón al presidente Gustavo Petro?

Que no se equivoque, no puede seguir exaltando a los bandidos. Le hace homenajes a los guerrilleros, a quienes violentaron las ciudades y quemaron buses, justifica a los criminales, valora la existencia de la cocaína como un negocio. No, eso no es Colombia.

Presidente, no se equivoque. Colombia es un país de gente buena, que trabaja, estudia, emprende, quiere salir adelante y necesita es que el Estado proteja, que haya orden, que haya organización, que haya aspiración.

Yo no tengo un deseo importante que se hable de oportunidades sociales, de que se hagan políticas sociales de avanzada, pero esto es un mero discurso y en cambio tiene a sus Fuerzas Armadas desprotegidas, abandonadas, y habla mucho de violar la ley.

Esto de salir uno a decir que es que si el Congreso no hace lo que le gusta, entonces hay que sacar la gente a la calle e incumplir el país, ¿qué es eso? El presidente de la República no puede hacer eso, él no es un activista. Habla en nombre de Colombia o habla en nombre de un grupo armado, eso no puede seguir siendo así.