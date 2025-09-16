Cayó alias Picapiedra, presunto sicario del Clan del Golfo en Sucre

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Polanco Arrieta, conocido con el alias de Picapiedra, señalado de integrar la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo y de haber participado en un doble homicidio en el municipio de Sincé, Sucre.

RELACIONADO Hombre fue apuñalado en estación de TransMilenio en Bosa

Envían a la cárcel a alias Picapiedra, presunto sicario del Clan del Golfo

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo en el barrio Divino Niño.

Ese día, Polanco Arrieta y otro hombre se movilizaban en motocicleta cuando llegaron al lugar donde se encontraban las víctimas: un maestro de obra y un contador público.

Tras descender del vehículo, uno de los atacantes disparó contra ellos y, debido a la gravedad de las heridas, ambos perdieron la vida. Posteriormente, los responsables huyeron en la misma moto.

“Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso aseguramiento en la cárcel La Vega de la capital sucreña para Juan Camilo Polanco Arrieta, alias Picapiedra, señalado de participar en el asesinato de un maestro de obra y un contador público”, indicó la Fiscalía.

RELACIONADO Joven fingió secuestro para extorsionar a su mamá en Bucaramanga

Alias Picapiedra fue capturado el 9 de septiembre en el barrio La Bombonera de Sincé, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante las audiencias, un fiscal de la Seccional Sucre le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó.

El juez decidió enviarlo a la cárcel La Vega, en Sincelejo, mientras avanza el proceso en su contra.