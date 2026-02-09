Así puede acceder a las recargas gratuitas de pasajes de TransMilenio para septiembre

El beneficio liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social y a través de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado aplica para personas en condición de pobreza y vulnerabilidad; debe ser activado a través de la tarjeta 'TuLlave' personalizada.

Según información oficial entregada por la secretaría, esta iniciativa se logra gracias a una inversión superior a los 11 mil millones de pesos y, además, contribuye a reducir el gasto en transporte y facilita el acceso a oportunidades de educación, empleo, salud y diferentes servicios disponibles en Bogotá.

¿Quiénes serán los beneficiados?

La Secretaría Distrital de Integración Social entregó los datos y la información de los grupos poblacionales que podrán acceder a este beneficio:

Personas mayores: 337.000 beneficiados

Comunidad del Cuidado: 243 beneficiados

Personas con discapacidad: 161.000 beneficiados

Personas en condición de pobreza: 255.000 beneficiados

Exhabitantes de calle vinculadas al servicio de Hospedaje Social: 88 beneficiados

Personas que viven en pagadiarios: 784 beneficiados

Además, informaron que aquellas personas que apliquen a los beneficios y no hagan parte de las más de 380.000 personas que ya lo han utilizado, pueden acercarse a las subdirecciones locales de Integración Social para recibir acompañamiento en el proceso.

¿Cómo activar los pasajes gratuitos?

Los interesados en activar los pasajes gratis tienen dos opciones para hacer el proceso:

En primera medida, en las taquillas de Transmilenio solo deben presentar la tarjeta TuLave personalizada y solicitar la activación; como segunda opción, se puede hacer la activación por medio de los puntos automáticos del sistema de la siguiente manera:

Insertar tarjeta personalizada

Seleccionar la opción: "Transacciones virtuales"

Elegir: "Solicitar subsidio/convenio

Confirmar pasajes asignados

Finalizar el proceso

Es importante aclarar que los pasajes se entregan de acuerdo a las capacidades socioeconómicas de cada persona y no son acumulables, por lo que se recomienda usarlos responsablemente durante el mes.