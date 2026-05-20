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Medicina Legal asegura que dar con la causa de muerte de Yulixa Toloza tardará varios días

En diálogo con Noticias RCN, el director precisó que por los siete días que duró la búsqueda, dar con la causa demorará más.

Yulixa Toloza.
Yulixa Toloza. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
11:59 a. m.
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La desaparición de Yulixa Toloza concluyó con un trágico desenlace: en la tarde del martes 19 de mayo se encontró el cuerpo en una zona boscosa entre los municipios de Anapoima y Apulo en Cundinamarca, a poco más de dos horas de Bogotá.

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El punto de partida del caso es el miércoles 13 de mayo. En horas de la mañana, la mujer de 52 años llegó a Beauty Láser, centro estético clandestino en Venecia (sur de Bogotá) operado por María Fernanda Delgado.

Cronología del caso: de la cirugía al fallecimiento

Tras seguir recomendaciones, optó por practicarse una liposucción que le habría costado más de dos millones de pesos. Sin embargo, el sitio no tenía autorización para ofrecer esta clase de procedimientos y la persona que iba a hacer la cirugía tampoco estaba capacitada.

El resultado fue que Toloza quedó grave luego de la ‘lipo’. Los mensajes que les envió a sus amigas son muestra de ello, tanto así que les contó que necesitaba ir de urgencias y que no paraba de vomitar.

Las cámaras mostraron que después de las 7:00 p.m., dos hombres la sacaron y subieron a un carro particular. Pasaron las horas y no fue sino hasta la madrugada del día siguiente cuando salieron por el peaje Andes en el norte.

¿Por qué se demorará en conocer la causa?

El vehículo siguió por la vía Sesquilé – Gachancipá, cruzó por varios municipios de Boyacá y llegó hasta Los Patios en Norte de Santander, donde fue ubicado el lunes 18 de mayo.

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Horas después, en Cúcuta fueron capturados dos implicados: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. En la tarde del martes 19 de mayo, el cuerpo fue hallado en Cundinamarca y, poco tiempo después, en Venezuela aparecieron los otros tres implicados, incluyendo a Delgado y al hombre que habría practicado la cirugía.

Noticias RCN habló en exclusiva con el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, quien confirmó que, por la complejidad con la que llegó Toloza, se podría tardar varios días determinar la causa del fallecimiento.

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