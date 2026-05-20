Proyecto que busca reglamentar la cirugía estética en Colombia se ha hundido cinco veces en el Congreso

La desaparición y muerte de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje en Bogotá, ha vuelto a avivar el llamado urgente del movimiento #CirugíaSeguraYa a reglamentar las intervenciones quirúrgicas en el país.

En diálogo con Noticias RCN, Lorena Beltrán, periodista y promotora de #CirugíaSeguraYa, advirtió que “lamentablemente este proyecto de ley se ha hundido ya cinco veces en el Congreso. Cada que está a punto de aprobarse, vemos lobistas en los recintos del Congreso. Esto no solamente lo he denunciado yo, lo ha denunciado, por ejemplo, el excongresista Juan Lozano. No hay voluntad política para que este proyecto se apruebe”.

La idea de reglamentar las cirugías en el país suena “cada que hay un caso dramático y escabroso como el de Yulixa; los honorables congresistas firman el proyecto, se toman la foto, se rasgan las vestiduras diciendo que esto tiene que parar, pero a la hora de debatir los proyectos de ley, a la hora de votar, no llegan a las sesiones”.

El país no lleva un registro sobre el número de pacientes que mueren en cirugías estéticas al año:

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), Colombia es uno de los 10 países en los que más intervenciones de este tipo suelen realizarse. Sin embargo, en palabras de Beltrán, “el único método para salir bien es el azar”.

Ella misma fue víctima de un mal procedimiento estético en 2014 y las autoridades determinaron, recién en 2023, que su médico, el doctor Francisco Sales Puccini, era culpable de fraude procesal y falsedad en documento privado.

Pero, según dijo a este noticiero, “muchas veces los gremios prefieren no entrar en esta pelea, en la discusión. Entonces, es una lucha bastante solitaria para las víctimas”.

Desde el 2016, Medicina Legal no actualiza las cifras sobre cuántas mujeres fallecen por año en cirugías estéticas, pero el último registro advertía un aumento del 130 %, que se traducía en 36 víctimas fatales.

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Sin una ley, Beltrán teme que el caso de Yulixa se repita:

El proyecto de ley, presentado y hundido en el Congreso en al menos cinco ocasiones, plantea cuatro objetivos principales: “Que solamente médicos especialistas en competencias quirúrgicas puedan operar; que los sitios donde se realicen estos procedimientos estén en condiciones para poder hacerlo, que los pacientes accedan a una póliza para cubrir eventuales complicaciones y obligar a que se registren los efectos adversos”.

Beltrán insiste en que el Congreso y las secretarías de Salud locales deben “ponerle la lupa” al tema y es que, ha conocido de primera mano casos en los que establecimientos sin los permisos requeridos cierran y vuelven a abrir con otro nombre y razón social para seguir operando:

“Tenían varias sedes en Bogotá. El centro estético donde se perdió Yulixa tenía varias sedes. Y lo que hemos visto es que algunos de los números de WhatsApp con los que hacían publicidad ya no se presentan como Beauty Laser, ahora tienen un nuevo nombre. Eso es lo que normalmente ocurre. Las autoridades sellan un lugar y, a las pocas semanas, cuando los micrófonos y las cámaras están ocupados con otra noticia, estos lugares vuelven a abrir”.