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“O se muere o entra a la organización”: el relato de menores reclutados por disidencias

La Fiscalía expuso detalles de la audiencia contra alias El Gordo, señalado de trasladar 12 menores entrenados para la guerra desde Cauca hacia el Meta.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
01:26 p. m.
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La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la audiencia de imputación contra Cristian Camilo Medina, alias El Gordo, señalado como uno de los mayores reclutadores de menores para las disidencias de 'Iván Mordisco'.

Según expuso el ente investigador, el hombre habría participado en el traslado de 12 menores de edad que fueron rescatados en vías del Quindío tras haber sido entrenados durante varios meses para la guerra.

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Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso expuso testimonios entregados por algunos de los menores rescatados. Uno de los relatos conocidos en audiencia señala que el hombre que los comandaba les daba únicamente dos opciones: morir o integrarse a la organización armada.

Me dio dos opciones: o se muere o se integra a la organización y usted ya no vuelve donde su familia.

¿Qué reveló la Fiscalía sobre el reclutamiento de menores?

En medio de la audiencia, la Fiscalía aseguró que los menores eran trasladados a una vivienda ubicada en el corregimiento de Timba, Cauca. Según los testimonios conocidos por el ente acusador, el lugar era utilizado para concentrar niños, niñas y jóvenes vinculados a la estructura armada ilegal.

Uno de los relatos citados durante la audiencia describe que los menores permanecían encerrados en habitaciones bajo amenazas constantes. “Me metieron en una pieza que solo tiene ventana y no tiene puerta”, habría relatado una de las víctimas, según explicó el fiscal durante la diligencia.

Además, la investigación reveló que a los menores les habrían entregado cédulas de ciudadanía falsas. De acuerdo con la Fiscalía, los responsables les exigían memorizar los datos de esos documentos porque ya “pertenecían a la guerrilla”. Ese elemento hace parte del material presentado para sustentar los delitos imputados contra alias El Gordo.

¿Cuál era el destino de los menores reclutados?

La Fiscalía indicó que el destino final de los 12 menores era el departamento del Meta, donde serían distribuidos en diferentes frentes de las disidencias comandadas por 'Iván Mordisco'.

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Otro de los puntos expuestos durante la audiencia fue que el bus utilizado para transportar a los menores estaba inscrito a una empresa legalmente constituida. Para la Fiscalía, esto habría servido para dar apariencia de legalidad al traslado y evitar sospechas de las autoridades.

Por ahora, Cristian Camilo Medina deberá responder desde prisión por los delitos relacionados con su presunta participación en esta estructura guerrillera.

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