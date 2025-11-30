Entregan obra que mejorará la movilidad en el norte de Bogotá: beneficiará a más del millón

La Alcaldía de Bogotá les dio una buena noticia a los habitantes del norte con la entrega de una anhelada obra, la cual costó más de 156 mil millones de pesos y ha tenido a 230 trabajadores logrando que sea una realidad.

Desde hace varios años, había incertidumbre sobre el futuro de la carrera novena (avenida Laureano Gómez) entre calles 170 y 183. Pues bien, el alcalde Carlos Fernando Galán fue quien dio el esperado anuncio.

Descongestionar la Autonorte y la Séptima

A partir del pasado martes 25 de noviembre, el costado oriental se habilitó. El propósito radica en descongestionar a la Autopista Norte y Carrera Séptima, vías concurridas al ser dos de los puntos de salida.

La idea es que más de un millón de habitantes – principalmente los de San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez, Bello Horizonte, Lijacá, Verbenal, Buenavista y Libertad – le saquen provecho a la obra y no tengan que seguir soportando las congestiones. El pronosticado apunta que podrá haber un ahorro de hasta 30 minutos.

¿Cuándo estarán habilitados los otros costados?

El corredor tiene 1.3 kilómetros con tres carriles sentido sur-norte. A pesar de ser entregada, le falta poco para estar completa, dado que ya está cerca de lograr el 95% de ejecución. Ahora bien, se espera que en este diciembre se habilite el otro tramo (hasta la calle 188 bis) y en el primer semestre 2026 será una realidad el costado occidental.

Para enero de 2024, la construcción estaba en un 65%. A pesar de estar avanzada, se corría el riesgo de que no llegara a los tiempos establecidos. Por eso, se buscó agilizar y muestra de ello, en marzo de este año se habilitaron el costado oriental entre calles 182 y 183; y el de la calle 187 bis y 181B costado occidental.

“Hoy habilitamos un tramo importante de la carrera Novena, en el norte de Bogotá, esta es una de las obras que encontramos con más problemas y que hoy ponemos al servicio para que quienes viven en este sector tengan un ahorro de treinta minutos”, destacó Galán.