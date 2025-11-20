CANAL RCN
Nuevo comando para la Brigada 13: la ambiciosa obra que corrió el riesgo de ser un ‘elefante blanco’

Tras años de espera, finalmente pudo ser entregada la nueva sede para la Brigada 13. La inversión fue de miles de millones de pesos.

Nuevo comando para la Brigada 13 en Bogotá.
Nuevo comando para la Brigada 13 en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

noviembre 20 de 2025
09:10 p. m.
Este jueves 20 de noviembre se inauguró la nueva sede del comando de la Brigada 13 del Ejército en Bogotá.

El edificio cuenta con más de 6.860 metros cuadrados dispuestos en seis pisos. Su ubicación es adentro del Cantón Norte (Calle 106 #7-77), un punto estratégico para las fuerzas militares.

¿Por qué se retrasó la entrega?

Las instalaciones están adecuadas con salas técnicas, de comunicaciones, inteligencia, planeación, oficinas, auditorios, cafeterías, parqueaderos, coordinación operativa, salones de crisis y habitaciones.

Resulta que la sede antigua ya estaba próxima a ser reemplazada, debido a que tras más de cuatro décadas funcionando, el deterioro y demás limitaciones eran evidentes. La entrega del nuevo comando va de la mano con lo último en avances tecnológicos.

Cabe mencionar que para enero de 2024, la obra estaba en un 56.41%. Además, se estaba corriendo el riesgo de que se volviera un 'elefante blanco', dado que estaba estancada.

El proceso inició en 2020 con los trámites necesarios junto a la respectiva celebración del contrato entre el Distrito y Findeter con un valor de 28.756 millones de pesos.

¿De cuánto fue la inversión?

Inicialmente, la proyección acordada era que el comando fuera entregado en 2022. No obstante, en medio de los avances se encontraron fallos en la planeación, más específicamente en el estudio geotécnico y demás. Esto hizo que no se cumplieran los plazos estipulados.

Paralelamente, el costo de la obra fue aumentando considerablemente, lo cual obligó a una inyección de recursos por 6.576 y 3.710 millones de pesos. El proyecto entonces cerró en $39.052 millones.

El comandante de la Brigada, general César Augusto Martínez, destacó la entrega: “La intención fundamental de este edifico es organizar y crear mecanismos de seguridad que nos permitan contrarrestar cualquier situación que se presente para la ciudad de Bogotá”.

“El edificio está terminado cumpliendo todos los componentes del contrato y próximamente se iniciarán los elementos de dotación y asignación de capacidades”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad.

