CANAL RCN
Colombia Video

En helicóptero rescataron a embarazada de las inundaciones en Urabá: estaba a punto de dar a luz

La Fuerza Aérea rescató a una mujer con nueve meses de gestación de una de las zonas inundadas de Antioquia.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
10:32 a. m.
En medio de la emergencia que mantiene bajo el agua a gran parte del Urabá antioqueño, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana llevó a cabo el rescate de una mujer en condiciones de alto riesgo.

Karen Garnaut, una mujer con nueve meses de embarazo fue evacuada del corregimiento El Carmelo de Necoclí, en Arboletes, Antioquia, hacia un centro asistencial donde recibirá atención médica para el nacimiento de su bebé.

El rescate se produjo en un momento crítico, cuando las inundaciones ya completaban una semana afectando severamente la región.

Mujer a punto de dar a luz solo podía escapar de las inundaciones en helicóptero

Según las autoridades, son zonas que únicamente pueden ser accedidas mediante el transporte aéreo de estas aeronaves, lo que hacía urgente la intervención de la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad tanto de la madre como del bebé que está por nacer.

La mujer fue trasladada hacia el municipio de Arboletes, una de las zonas más golpeadas por las lluvias junto con San Juan de Urabá, donde podrá dar a luz en condiciones seguras, lejos del peligro que representan las aguas desbordadas.

Miles de familias damnificadas en el Urabá antioqueño

Las cifras oficiales revelan que las 9.000 familias damnificadas superan ampliamente el balance de 7.000 que se reportaba el lunes.

Además, cerca de 7.000 hectáreas de cultivos también están afectadas, lo que agrava la crisis humanitaria y económica en una región tradicionalmente agrícola.

Las autoridades mantienen activadas las alertas mientras continúan las labores de rescate y asistencia a las comunidades aisladas.

La Fuerza Aérea ha desempeñado un papel fundamental en estas operaciones, utilizando sus aeronaves para llegar a lugares completamente incomunicados por vía terrestre debido al nivel de las inundaciones.

