Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de 50 millones de dólares que transformará el turismo

La primera fase del proyecto transformará seis kilómetros de playa con espacios turísticos, mirador y juegos infantiles para junio de 2027.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
04:02 p. m.
Cartagena avanza en la construcción del Gran Malecón del Mar, el proyecto más ambicioso de la actual administración municipal que promete transformar seis kilómetros de línea costera en un espacio de integración turística y recreativa con una inversión de 50 millones de dólares en su primera fase.

Las obras, que se desarrollan desde La Boquilla hasta Las Tenazas, incluyen el llamado Mirador del Sol como atractivo principal. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entrego detalles de la megaobra:

Vamos a tener aquí en este punto el diferencial, que es el Mirador del Sol, que va a ser una linda plataforma donde habrá también puntos de encuentro, donde habrá juegos infantiles, donde habrá la Rueda de Cartagena.

¿Cuándo estará lista la megaobra del Malecón del Mar?

El cronograma de ejecución contempla que la primera parte a finales de octubre del año 2026 esté lista, mientras que el malecón en estos primeros seis kilómetros puede ser entregado totalmente el primero de junio del año 2027. Las grúas en funcionamiento evidencian que las obras avanzan a toda marcha en este ambicioso desarrollo urbanístico.

Sin embargo, la Alcaldía enfrenta un desafío administrativo para integrar completamente el proyecto con infraestructura existente.

Tenemos dos años de estar pidiéndole a la Agencia Nacional de Infraestructura que le entregue la administración del Parque de la Ciudad, porque en ocho meses ya está el malecón conversando con el Parque Lineal.

El significado del Malecón del Mar para el turismo en Cartagena

La integración del ya existente Parque Lineal con el nuevo malecón representa un componente clave para la conectividad del proyecto, aunque la transferencia administrativa aún no se ha concretado después de dos años de gestiones.

Más allá de la primera fase, el alcalde de Cartagena confirmó que los diseños para la segunda fase del Gran Malecón del Mar ya están listos y que la administración municipal trabaja activamente en la consecución de los recursos necesarios para su ejecución.

El proyecto busca posicionar a Cartagena como un destino turístico con espacios públicos modernos y accesibles, ofreciendo a residentes y visitantes una amplia zona de esparcimiento que combina recreación, comercio y paisaje costero en uno de los principales destinos turísticos de Colombia y el Caribe.

