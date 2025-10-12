“Al parecer, son lancheros bombardeados”: presidente Petro sobre cuerpos hallados en La Guajira

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro señaló que los dos cuerpos hallados la semana pasada en una playa de La Guajira podrían ser dominicanos muertos en bombardeos en el Caribe.

Al parecer, son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana.

El mandatario pidió a la Fiscalía abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar, en un pueblo de pescadores del departamento de La Guajira y señaló que sus muertes podrían deberse a un bombardeo estadounidense.

Cuerpos hallados en La Guajira fueron enterrados por la comunidad

En un video compartido por el presidente a través de su cuenta de X, se ve a pobladores cavar una fosa en una playa, así como un cuerpo con un brazo mutilado en la orilla.

Un vocero de la policía en La Guajira confirmó que los cuerpos fueron hallados la semana pasada, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Petro pidió apoyo al gobierno de su par dominicano, Luis Abinader, para identificar los cadáveres y cuestionó que las gestiones para enterrar los cadáveres hayan tenido que ser por la propia comunidad:

Es inhumano que mientras los indígenas Wayúus los hayan enterrado, la fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación.

Presidente Petro exige identificación de los dos cadáveres en La Guajira

De acuerdo con el mandatario, “el CTI no debe tener temor de identificar restos humanos, es su deber y es deber de nuestra fuerza pública y nuestra justicia identificar personas, que no son animales”.

Le solicito a la República Dominicana encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación.

La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los bombardeos acusó a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada.

Es la primera denuncia formal sobre estas muertes ante un organismo internacional.

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado desde al menos 20 supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico bajo órdenes del presidente Donald Trump.

Los ataques en aguas internacionales han dejado 87 muertos.