CANAL RCN
Colombia

“Al parecer, son lancheros bombardeados”: presidente Petro sobre cuerpos hallados en La Guajira

El jefe de Estado pidió al CTI celeridad en las investigaciones de los cuerpos encontrados en la orilla de una playa del departamento fronterizo con Venezuela.

“Al parecer, son lancheros bombardeados”: presidente Petro sobre cuerpos hallados en La Guajira
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
03:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro señaló que los dos cuerpos hallados la semana pasada en una playa de La Guajira podrían ser dominicanos muertos en bombardeos en el Caribe.

Al parecer, son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana.

El mandatario pidió a la Fiscalía abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar, en un pueblo de pescadores del departamento de La Guajira y señaló que sus muertes podrían deberse a un bombardeo estadounidense.

Presidente Petro denunció que hallazgo de cuerpos en playa de La Guajira podrían ser víctimas de bombardeos
RELACIONADO

Presidente Petro denunció que hallazgo de cuerpos en playa de La Guajira podrían ser víctimas de bombardeos

Cuerpos hallados en La Guajira fueron enterrados por la comunidad

En un video compartido por el presidente a través de su cuenta de X, se ve a pobladores cavar una fosa en una playa, así como un cuerpo con un brazo mutilado en la orilla.

Un vocero de la policía en La Guajira confirmó que los cuerpos fueron hallados la semana pasada, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Petro pidió apoyo al gobierno de su par dominicano, Luis Abinader, para identificar los cadáveres y cuestionó que las gestiones para enterrar los cadáveres hayan tenido que ser por la propia comunidad:

Es inhumano que mientras los indígenas Wayúus los hayan enterrado, la fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación.

¡Desgarrador! Papá de menor de 13 años fallecida, entregó la ubicación de su hija al Ejército antes del bombardeo
RELACIONADO

¡Desgarrador! Papá de menor de 13 años fallecida, entregó la ubicación de su hija al Ejército antes del bombardeo

Presidente Petro exige identificación de los dos cadáveres en La Guajira

De acuerdo con el mandatario, “el CTI no debe tener temor de identificar restos humanos, es su deber y es deber de nuestra fuerza pública y nuestra justicia identificar personas, que no son animales”.

Le solicito a la República Dominicana encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación.

La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los bombardeos acusó a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada.

Es la primera denuncia formal sobre estas muertes ante un organismo internacional.

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado desde al menos 20 supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico bajo órdenes del presidente Donald Trump.

Los ataques en aguas internacionales han dejado 87 muertos.

Catherine Juvinao denunció que serían 17 los menores muertos en bombardeos contra disidencias de las Farc
RELACIONADO

Catherine Juvinao denunció que serían 17 los menores muertos en bombardeos contra disidencias de las Farc

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Congreso de la República

Representante Katherine Miranda denunció presunto caso de falso positivo en Antioquia

Bucaramanga

VIDEO | Camión que transportaba cerveza perdió el control y provocó un grave accidente

Inpec

Autoridades se pronuncian por fiesta de velitas al interior de una cárcel en Barranquilla

Otras Noticias

Redes sociales

La millonaria cifra que Westcol cobra por una historia en Instagram: "Es mucho dinero"

El empresario sorprendió a sus fanáticos al revelar el dinero que recibe por una historia en redes sociales.

Richard Ríos

Golazo de Richard Ríos al Napoli: así definió el colombiano en Champions League

Richard Ríos marcó el 1-0 del Benfica ante el Napoli en la Champions League con una gran definición al minuto 20. Vea cómo fue el gol y qué significa para su momento deportivo.

Venezuela

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 18 de diciembre de 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de diciembre de 2025

EPS

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda