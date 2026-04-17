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Francia Márquez no se guardó nada y reveló cómo está su relación con el presidente Petro

En una entrevista con The Guardian, la vicepresidenta hizo una radiografía de su gestión y aseguró que no cumplió con todas las expectativas.

Vicepresidenta Francia Márquez
Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

abril 17 de 2026
03:59 p. m.
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A pocos meses para que culmine el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez le concedió una entrevista a The Guardian para hacer un balance de la gestión.

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En la consulta del Pacto Histórico en 2022, Márquez tuvo un impacto histórico: quedó segunda con más de 780 mil votos. Esto hizo que fuera la fórmula presidencial de Petro, quien resultó elegido con más de 11 millones de votos.

Racismo dentro del Gobierno y expectativas no cumplidas

Durante estos cuatro años, Márquez ha tenido varios momentos: algunos aciertos y otras fuertes discusiones. Se recuerda, por ejemplo, cuando en el primer Consejo de Ministros televisado cuestionó la presencia de Armando Benedetti en el Gobierno.

La vicepresidenta no se guardó nada y habló sobre la relación que mantiene con el presidente, con quien, inclusive, ha hablado muy poco en el último año.

Márquez también mencionó los complicados episodios en los que la opinión pública cuestionó sus viajes hacia África y el tema del helicóptero. A lo largo de la entrevista, sostuvo que el racismo también provino desde el propio Gobierno.

Las palabras de la vicepresidenta

Un momento inédito fue cuando reconoció que no había cumplido con la expectativa, pero sin ser algo de su completa responsabilidad: “Mi liderazgo como mujer negra se convirtió en una amenaza para muchos y me impidieron hacer más (…) Ese miedo fue lo que provocó que no me dieran las herramientas que necesitaba para lograr mis objetivos”.

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En otro punto, habló sobre la cartera que ayudó a crear: el Ministerio de la Igualdad. Declaró que en la primera mitad del mandato tuvo choques por la falta de financiación y desafíos burocráticos.

Luego del mediático Consejo de Ministros mencionado anteriormente, Márquez rememoró su salida del ministerio: “Me sentí triste y dolida. Pensé en mis antepasados que trabajaron para que otros pudieran llevarse el mérito”.

Con respecto al vínculo actual con Petro, solamente respondió que es “de respeto cordial” a pesar de los choques.

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