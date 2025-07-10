CANAL RCN
Colombia Video

Carlos Fernando Galán responde a críticas y habla de seguridad en Bogotá

El alcalde de Bogotá habló con Noticias RCN sobre el manejo de las protestas, la seguridad en la ciudad y los retos que enfrenta su administración en medio de las críticas.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a quienes lo califican de “flojo” frente a las manifestaciones y hechos de vandalismo ocurridos en la capital.

"Fueron apoyadas por él": Galán lanzó pulla y culpó a Petro por desmanes en las protestas pro palestinas
RELACIONADO

"Fueron apoyadas por él": Galán lanzó pulla y culpó a Petro por desmanes en las protestas pro palestinas

“He ordenado directamente la intervención de la UNDMO en 123 ocasiones desde que comenzó mi gobierno, y lo hacemos siempre cumpliendo la ley”, señaló el mandatario, explicando que los protocolos nacionales y distritales exigen que primero actúen los gestores de diálogo y, cuando se agotan esas instancias, entra la fuerza pública.

Galán precisó que la Policía responde al alcalde por Constitución, salvo cuando el Gobierno Nacional emite una instrucción contraria. “Siempre que vea violencia, destrucción o riesgo a la integridad de personas, ordenaré la intervención de la UNDMO, y eso lo haremos en el marco de la ley”, añadió.

“No es cierto que Bogotá tenga más homicidios”

El alcalde también respondió al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Bogotá es la ciudad con más homicidios del país. “No es cierto. Las comparaciones deben hacerse por tasa, no por número absoluto de casos. Bogotá sigue teniendo una de las tasas más bajas de Colombia”, explicó.

Sobre las críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Galán dijo que la Policía actuó en la calle 72 después de cumplir con los protocolos de diálogo y recordó que, cuando Vargas Lleras fue ministro, también enfrentó protestas con disturbios y destrucción.

Galán le pide a Petro aclarar si está de acuerdo con el vandalismo tras destrozos durante manifestación propalestina
RELACIONADO

Galán le pide a Petro aclarar si está de acuerdo con el vandalismo tras destrozos durante manifestación propalestina

En cuanto a los conciertos, Galán afirmó que su administración no busca impedirlos. “Queremos que Bogotá siga siendo una ciudad referente internacional, pero todos deben cumplir las reglas. No es ganas de fregar, es seguridad”, concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Atención! Tembló masivamente en Colombia hoy 7 de octubre de 2025 y este es el reporte

Inseguridad

Hombre que atraparon agrediendo a su ex pareja terminó siendo el cabecilla de una peligrosa red en Antioquia

Cundinamarca

¿Cuáles serán las estaciones del RegioTram de Occidente? Revelan dónde estarán ubicadas

Otras Noticias

Animales

Descubren una nueva especie de rana venenosa en la Amazonía: apenas mide 15 milímetros

Es un diminuto anfibio de colores intensos y hábitos únicos.

Mundial de fútbol

Argentina sufrirá dolorosa sanción para el Mundial 2026: FIFA hizo oficial el anuncio

El máximo ente rector confirmó la dura sanción contra la albiceleste de cara a la cita orbital del siguiente año.

Turismo

Aerolínea se unió con importante supermercado y lanza tiquetes con 30% de descuento

Artistas

Preocupación: icónico actor reveló que le volvieron a descubrir cáncer

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado