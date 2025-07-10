Carlos Fernando Galán responde a críticas y habla de seguridad en Bogotá

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a quienes lo califican de “flojo” frente a las manifestaciones y hechos de vandalismo ocurridos en la capital.

“He ordenado directamente la intervención de la UNDMO en 123 ocasiones desde que comenzó mi gobierno, y lo hacemos siempre cumpliendo la ley”, señaló el mandatario, explicando que los protocolos nacionales y distritales exigen que primero actúen los gestores de diálogo y, cuando se agotan esas instancias, entra la fuerza pública.

Galán precisó que la Policía responde al alcalde por Constitución, salvo cuando el Gobierno Nacional emite una instrucción contraria. “Siempre que vea violencia, destrucción o riesgo a la integridad de personas, ordenaré la intervención de la UNDMO, y eso lo haremos en el marco de la ley”, añadió.

“No es cierto que Bogotá tenga más homicidios”

El alcalde también respondió al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Bogotá es la ciudad con más homicidios del país. “No es cierto. Las comparaciones deben hacerse por tasa, no por número absoluto de casos. Bogotá sigue teniendo una de las tasas más bajas de Colombia”, explicó.

Sobre las críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Galán dijo que la Policía actuó en la calle 72 después de cumplir con los protocolos de diálogo y recordó que, cuando Vargas Lleras fue ministro, también enfrentó protestas con disturbios y destrucción.

En cuanto a los conciertos, Galán afirmó que su administración no busca impedirlos. “Queremos que Bogotá siga siendo una ciudad referente internacional, pero todos deben cumplir las reglas. No es ganas de fregar, es seguridad”, concluyó.