Si hubiera sabido quiénes estaban en la tarima en Medellín, ¿se hubiera subido?: así respondió el mindefensa

La situación de orden público y seguridad en el país es preocupante. En los últimos meses, se han registrado múltiples ataques terroristas, paros armados, homicidios de miembros de la fuerza pública, asonadas y secuestros de militares y hasta el atentado en contra de un candidato presidencial.

Sobre esto, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, habló con Noticias RCN, sobre el reciente informe de la ONU respecto al aumento de cultivos ilícitos en Colombia, las asonadas en contra de la fuerza pública, el polémico evento en Medellín junto con condenados por delitos graves y sobre la seguridad para los candidatos presidenciales.

Noticias RCN: 67 % de la coca que se produce en el mundo está en Colombia, según la ONU, ¿qué está pasando?

Mindefensa: La demanda a nivel global ha crecido enormemente. Hay alrededor de 300 millones de personas que están consumiendo droga, eso es cinco veces el tamaño de Colombia. Mientras haya demanda habrá oferta.

Ese reporte es de lo que estaba pasando hace año y medio y es bastante diferente a lo que tenemos en este momento.

Noticias RCN: ¿Para bien o para mal?

Mindefensa: Para bien del país y de la humanidad. En este momento, los cálculos que tenemos y las imágenes satelitales nos arrojan que hay decrecimiento en algunas zonas del país en cultivos de coca. Por ejemplo, en Putumayo, hicimos erradicación el año pasado y cuando comparamos la imagen satelital de diciembre dl año pasado, con la de mayo de este año, vemos una reducción de 9.000 hectáreas.

En el Catatumbo se están inscribiendo alrededor de 3.000 familias para erradicar o sustituir esos cultivos.

Noticias RCN: ¿Tener mesas de diálogo regadas en todo el país y ceses al fuego no hacen que se extienda esa producción y tráfico de coca?

Mindefensa: Aquí en Colombia lo que tenemos son carteles del narcotráfico divididos en cinco. El ELN, el Clan del Golfo… desde el 7 de agosto del 2022 a la fecha se han neutralizado alrededor de 15.000 integrantes de esos grupos, pero se multiplicaron. Por cada criminal que se neutralizó, surgieron dos.

Noticias RCN: ¿No se les va la mano en ingenuidad?

Mindefensa: En este momento no hay cese el fuego con ningún grupo, después de la guerra todos son generales.

Es un cáncer y hay que atacarlo, y duele porque es en Colombia.

Noticias RCN: ¿Cuándo va a caer ‘Iván Mordisco’?

Mindefensa: Es cuestión de tiempo, a todos los criminales les llegamos. No hay lugar donde se puedan esconder.

Noticias RCN: En Venezuela los protegen mucho…

Mindefensa: Venezuela es muy consciente de la amenaza que nos afecta a ambas naciones. Si lee un comunicado reciente que sacaron, dicen que se comprometen a atacar al ELN y todos los grupos ilegales.

Noticias RCN: Hablemos sobre el reciente secuestro de un grupo de militares, ¿cómo frenar un fenómeno como ese?

Mindefensa: Hay un rechazo absoluto contra este crimen. Desa población, de esas 30.000 personas que habitan allí, alrededor de unas 200 personas coaccionadas participaron en este secuestro. Como ven que no pueden enfrentar con capacidad armada a la fuerza pública, lo que hacen es optar por otras tácticas que son violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad porque instrumentalizan a la población.

Alias Kevin, que es el cabecilla principal de ese cartel que delinque en el Cañón del Micay, antes se ufanaba caminando con armamento, ahorita anda escondido, camuflándose entre la población.

Las penas están claras; secuestro extorsivo son hasta 40 años de prisión, y secuestro es secuestro, así lo quieran maquillar.

Noticias RCN: ¿Qué pasa cuando ustedes capturan a estas personas y luego quedan libres?

Mindefensa: Genera una impotencia muy fuerte. Nosotros, como integrantes del sector Defensa, sentimos más impotencia que usted. Pasearon a todos los militares por el Cañón del Micay, con civiles alrededor y los terroristas armados amenazándolos.

Noticias RCN: ¿De quién es la culpa de que estas personas sigan libres?

Mindefensa: Podría decir que de la misma cultura que se ha generado alrededor del narcotráfico, que a veces la gente se ufana.

Yo hice un escrito cuando estudié una maestría en Estados Unidos, en el que decía que cuando usted ve un programa, por ejemplo de drogas, tiene siete veces más de probabilidades de ingresar en ese mundo.

Noticias RCN: Pero a la justicia también hay que pedirle que haga lo propio…

Mindefensa: Pero eso no me compete a mí. Así están escritas las normas, así las interpretan.

Nosotros capturamos en el rescate. Fue un rescate porque hablamos con la comunidad dos días antes y fue imposible. No era la comunidad, eran bandidos.

Hicimos el rescate, en flagrancia capturamos a 35 personas, se llevaron a Popayán, 16 quedaron vinculadas, pero el fiscal que tiene su competencia determinó que no había argumentos suficientes.

Noticias RCN: ¿Si hubiera sabido quiénes iban a estar en el evento de Medellín, se habría subido a la tarima?

Mindefensa: Cuando se vaya a construir la paz, iré a donde me convoquen siempre y cuando sea en el marco de la legalidad.

Yo no soy negociador, eso lo hace la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Yo no estoy para nada en contra de la paz. La relación seguridad y paz es muy estrecha, pero también tengo muy claro mi rol como ministro de Defensa, que es combatir la ilegalidad, de acuerdo con la constitución y la ley. No voy a dudar en eso.

Noticias RCN: ¿Se ha arrepentido de haber aceptado el cargo de ministro de Defensa?

Mindefensa: No. Nunca me voy a arrepentir de servir al país.

Noticias RCN: De todas las amenazas en materia de seguridad, ¿cuál es la que más le preocupa?

Mindefensa: El narcotráfico, porque es un cáncer que atrae las bacterias para dañar toda Colombia. Esas bacterias son los carteles de disidencias, el ELN, el Clan del Golfo. Pero hay otros cánceres que son la minería ilegal, la corrupción, el contrabando; pero el principal es el narcotráfico.

Noticias RCN: ¿Tendremos garantías reales para el derecho a la participación política?

Mindefensa: Tienen todas las garantías, toda la fuerza pública, de la mano de la UNP, tienen un escudo protector para sus familias.

Nuestros soldados y policías tienen todo el empeño, la moral muy alta para entregar absolutamente todo, no nos vamos a doblegar, pero es más fácil si nos unimos todo.