Farc estaría utilizando estación radial para intimidar y amenazar campesinos en el Cauca

Un preocupante hallazgo ha encendido las alarmas de las autoridades por cuenta de un informe que reveló el uso que las disidencias de las Farc le estarían dando a una estación radial para instrumentalizar a la población y realizar anuncios intimidatorios.

Pese a que organismos de inteligencia ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones, las autoridades han descubierto que estos grupos armados también se han valido de otros medios de comunicación para amenazar a la población.

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¿Qué hallaron las autoridades?

La propaganda criminal, difundida en zona rural del departamento del Cauca, ya ha empezado a aparecer en las calles por medio de pancartas. En ellas, el grupo guerrillero se encuentra promocionando su estación radial, un número de Whatsapp para reportar sintonía y hasta un código QR para unirse a la transmisión en vivo.

La situación ha despertado la preocupación de las autoridades, quienes ya tienen en el radar este nuevo método de comunicación por parte de las disidencias. Por medio de inteligencia, se logró identificar que, más allá de realizar propaganda sobre el grupo, también se han utilizado estos medios de comunicación para intimidar a la población campesina.

Además de las amenazas, las disidencias también estarían obligando a las comunidades a realizar asonadas contra la fuerza pública.

“Compañeros, vamos a manejar un listado de asistencia. La persona que no asista se le va a cobrar una multa y se va a sancionar”, se escucha en la estación radial.

“Los necesitamos a todos, sino me toca sacar uno por uno. Y si no quieren por las buenas, me tocará por las malas ir a sacarlos”.

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¿Qué está pasando con las poblaciones en el Cauca?

Una vez estos mensajes son difundidos por parte del grupo armado, en la estación radial y su propia página web, los campesinos salen de sus casas para dirigirse a las reuniones a las que son citados para planear las asonadas contra las autoridades.

Por medio de la inteligencia hecha con drones, se observan a las disidencias reuniendo a los campesinos para trabajar en los artefactos y explosivos improvisados que posteriormente serán utilizados contra la fuerza pública.