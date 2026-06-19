A la cárcel alias Chalá, cabecilla de las disidencias señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, temido cabecilla de las disidencias de las Farc, señalado como uno de los responsables del homicidio del periodista Mateo Pérez, ocurrido en Briceño, Antioquia.

Alias Chalá, quien sería uno de los hombres más cercanos de 'Calarcá', jefe del frente 36 de las disidencias, había sido capturado el pasado 13 de junio por agentes de la Dijín de la Policía, en el peaje de Flandes, Tolima.

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'Chalá' fue presentado por la Fiscalía ante el juez junto a cinco hombres más que lo acompañaban el día de su captura. Estos fueron identificados como Luis Felipe Morales Cataño, César Augusto Lara Alvarado, Óscar Javier Antolínez, Diego Alejandro Bernal Hernández y Wilfredo Hernández Botina, alias el Indio.

De acuerdo con la Fiscalía, estos hombres harían parte de una empresa de vigilancia privada, aunque no contaban con autorización para portar armas de fuego ni un contrato para prestar seguridad a 'Chalá'.

Las investigaciones señalan que estos sujetos escoltaban a 'Víctor Chalá' para garantizar su seguridad mientras se desplazaba entre Antioquia y Caquetá.

Alias Chalá fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y concierto para delinquir agravado.

El prontuario de alias Chalá

Según la Fiscalía, entre 2023 y 2025 alias Chalá hizo parte del frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc, el cual tiene fuerte injerencia en Huila, y estaría involucrado en el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe.

En estos territorios las autoridades también le atribuyen homicidios y ataques contra infraestructuras de energía.

Además, en denuncias recientes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló a 'Chalá' por ser el principal responsable del crimen contra el joven periodista Mateo Pérez, así como de otros hechos violentos registrados en Briceño, incluyendo el confinamiento de poblaciones enteras y el éxodo de campesinos.

Además, se cree que sería una de las figuras clave dentro de las estrategias de expansión y control territorial del frente 36 comandado por alias Calarcá.

El homicidio del joven Mateo Pérez

En la tarde del pasado 8 de mayo fue hallado el cuerpo de Mateo Pérez en zona rural de Briceño Antioquia, tras cuatro días desaparecido.

Mateo, de 25 años, se encontraba en el municipio reportando la ola de violencia desatada por las disidencias de las Farc.

El joven había salido desde su casa en Yarumal hacia Briceño, a realizar un cubrimiento periodístico para el medio en el que trabajaba; sin embargo, se reportó que había desaparecido tras encontrar únicamente su moto en una vía rural.

Las autoridades confirmaron que fue visto recorriendo el pueblo y hablando con la gente, al parecer para dar con la forma de llegar a los cabecillas disidentes.