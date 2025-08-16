Revelan atrocidades de la violación a reclusa en cárcel de Medellín en la imputación de los dragoneantes

Siete meses después de conocerse el aterrador caso de abuso sexual del que habría sido víctima una mujer privada de la libertad en la cárcel Pedregal de Medellín, Antioquia, por dos dragoneantes del Inpec, se materializó la captura de los dos funcionarios implicados en el hecho.

En las últimas horas se desarrolló la audiencia virtual ante el juzgado 29 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, donde fueron imputados los dos dragoneantes señalados de violar a una reclusa dentro del centro penitenciario.

La joven que quedó en embarazo y que ya dio a luz estuvo presente en la audiencia judicial donde la Fiscalía confirmó que la prueba de ADN realizada al bebé arrojó resultado de compatibilidad absoluta con uno de los procesados.

RELACIONADO Reclusa embarazada tras abuso en El Pedregal podría dar a luz sin atención y terminar separada de su hijo

Después de siete meses capturan e imputan a dragoneantes que violaron a reclusa

Los uniformados fueron capturados siete meses después de que se conoció la denuncia de la mujer privada de la libertad que manifestó haber sido abusada sexualmente por dos dragoneantes en la cárcel Pedregal.

Los dragoneantes capturados fueron identificados como Diego Stiven Castaño y Cristian Camilo Alvarado, a quienes en las últimas horas la Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo con prevaricato por omisión.

Castaño fue capturado en La Dorada Caldas, mientras Cristian Camilo Alvarado en Puerto Triunfo, Antioquia.

Revelan atroces detalles de cómo dragoneantes violaron a reclusa en Medellín

De acuerdo con la Fiscalía, Diego Stiven Castaño fue imputado con conducta agravada, puesto que después de las pruebas de ADN practicadas al bebé, se confirmó que es el padre.

Asimismo, la Fiscalía reveló que la víctima, identificada como Andrea Esperanza Valdez, en 2024 fue llevada a una celda de una unidad de tratamiento especial tras el intento de agresión de otras reclusas y habría sido allí donde los dragoneantes aprovecharon para accederla.

Cristian Camilo habría abusado de ella el 29 de agosto, en horas de la noche. Ingresó a la celda, la amenazó y la redujo para abusarla.

Mientras que Diego Stiven (padre del bebé) el 5 de septiembre la habría abusado de la misma forma, bajo las amenazas que de contar lo sucedido la iban a matar para callarla.

En noviembre la joven se dio cuenta que estaba en embarazo y decidió denunciarlos.

La víctima fue trasladada a una cárcel de Bogotá donde se encuentra bajo protección junto a su bebé.