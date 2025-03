Medicina Legal confirma abuso sexual en la cárcel de El Pedregal: esto dice el informe

Recientemente, salió a la luz un caso en la cárcel de El Pedregal, ubicada en Medellín, donde una reclusa denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Esta denuncia se ha confirmado parcialmente tras la publicación de un informe médico oficial, que coincide con el testimonio de la víctima, quien resultó embarazada tras el ataque.

La Fiscalía ha asumido el caso y ya se encuentra investigando las responsabilidades de los implicados.

Hace unas semanas, una reclusa de la cárcel El Pedregal denunció que había sido víctima de abuso sexual por parte de guardias del INPEC.

La mujer relató que el ataque ocurrió en su celda, cuando dos dragoneantes masculinos, quienes no deberían estar a cargo de su custodia, irrumpieron en su espacio personal.

Según su testimonio, estos funcionarios no solo violaron las normas internas de la cárcel, sino que también la agredieron físicamente. La víctima detalló cómo uno de los dragoneantes la tomó bruscamente del brazo izquierdo y la empujó hacia la cama, donde ocurrió el abuso.

Ahora, el informe de Medicina Legal, conocido recientemente por Noticias RCN, ratifica la versión de la víctima.

El dictamen médico concluyó que lo sucedido fue un asalto sexual y que la mujer quedó embarazada como resultado del ataque.

En el informe de la víctima, detalló lo ocurrido:

Nunca antes habían entrado dragoneantes hombres; ellos no tienen acceso a los dormitorios. Además, debía haber una dragoneante femenina que estuviera a cargo de mi custodia. Él entró, me agarró bruscamente del brazo izquierdo y me empujó hacia la cama.