Envían a la cárcel a sujeto que abusó de su propia hija durante tres años

Este martes 19 de agosto la Fiscalía General de la Nación reveló detalles de un terrible caso de abuso en Cundinamarca.

Según el comunicado, un hombre fue enviado a la cárcel por orden de un juez, tras ser acusado de agredir sexualmente a su propia hija de 6 años durante un período de tres años.

Las investigaciones señalan que los presuntos actos de abuso ocurrieron en viviendas de los municipios de Ricaurte y Girardot, en Cundinamarca, lugares donde el acusado vivía con la menor.

Por estos terribles actos, las autoridades le imputaron los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos con agravantes. El hombre no aceptó los cargos.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, que habría agredido sexualmente a su hija durante los últimos tres años”, indicó la Fiscalía.

La captura fue realizada el pasado 12 de agosto en el barrio Rosa Blanca de Girardot por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia, en cumplimiento de una orden judicial.

El caso está siendo manejado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Seccional Cundinamarca.

“Los hechos investigados ocurrieron en inmuebles en Ricaurte y Girardot, donde el señalado agresor, vivía con la víctima. Allí, el procesado, aprovechando su cercanía, habría abusado en reiteradas ocasiones de la menor de edad de 6 años”, agregó la Fiscalía.