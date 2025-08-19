Capturada alias Sara, presunta cabecilla de comisión del GAO-r Subestructura 18

En una operación conjunta entre el Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada y la Fiscalía General de la Nación, fue capturada en el municipio de La Estrella, Antioquia, alias Sara Restrepo.

'Sara' es laseñalada cabecilla de comisión del GAO-r Subestructura 18 y compañera sentimental de alias Ramiro, líder principal de esa estructura criminal.

Era requerida por las autoridades por el delito de concierto para delinquir agravado. De acuerdo con las investigaciones, habría permanecido ocho años dentro de la organización, desempeñando labores de inteligencia para la confrontación armada con el Clan del Golfo en áreas rurales de Ituango.

Además, estaría vinculada al cobro de extorsiones a la concesión vial que construye la vía entre El Aro y Puerto Valdivia, corredor estratégico donde recientemente fueron instalados explosivos que afectaron a la población civil y a proyectos de infraestructura.

La mujer ya había sido capturada en julio de 2024, cuando se desplazaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vereda Porcesito, municipio de Santo Domingo, aunque en esa ocasión recuperó la libertad.

Según información oficial, la captura de alias Sara fue posible gracias a datos suministrados por exintegrantes de las subestructuras 18 y E36 del GAO-r que decidieron someterse a la justicia.

Estos aportes han permitido avanzar en las operaciones militares contra la estructura, debilitando de manera significativa su capacidad delictiva en Antioquia.

Entretanto, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Ramiro, máximo cabecilla de la Subestructura 18.