Capturaron a dos presuntos estafadores que obligaron a pagar alta suma a turistas mexicanos en Cartagena
La pareja de turistas regresaba de su paseo por la isla Tierrabomba, cuando los obligaron a pagar 1.800.000 por un trayecto en lancha.
Noticias RCN
06:44 p. m.
Una pareja de turistas mexicanos regresaba a Bocagrande luego de su paseo por la isla Tierrabomba, en Cartagena.
En un principio, los supuestos operadores turísticos les ofrecieron transporte de ida y regreso en lancha a la isla por 80.000 pesos, además del consumo en el lugar.
Según la denuncia, durante el recorrido fueron víctimas de un “secuestro exprés” en el que dos hombres y una mujer los obligaron a pagar 1.800.000 pesos. Los presuntos estafadores habrían utilizado un datáfono para concretar el hurto.
A través de videos, fotografías y hasta el comprobante de la transacción suministrada por los turistas, la Policía Metropolitana de Cartagena logró identificar y capturar a dos de los señalados: Luis Fernando Llerena Herrera y Alcídes Guerrero Caraballo. Sin embargo, todavía falta por identificar a la mujer que habría manipulado el datáfono.
El testimonio de la turista afectada por la estafa
Gretel Miranda, turista víctima de estafa en Cartagena, dijo: "esto fue un secuestro, y una extorsión en altamar. Cuando íbamos saliendo de la isla, la lancha en la que veníamos nos dijo que nos teníamos que pasar a otra lancha. Tenemos todas las evidencias: es una lancha de color azul, con franjas negras, letras cursivas amarillas, y toldo azul".
La víctima también contó que las tres personas que la estafaron a ella y su pareja los empezaron a “intimidar, a ser muy groseros y agresivos. Prácticamente, nos decían que no nos iban a dejar bajar si no pagábamos esa suma”.
La mujer también contó que no pasó su tarjeta porque estaba sobregirada. “Estuvimos como 10 o 15 minutos parados en altamar. Nos rodearon, los dos hombres atrás, y delante de nosotros la chica con el datáfono presionándonos para que pagáramos con la tarjeta de crédito”, recordó Miranda tras ser obligada a pagar bajo presión.
Esto dijo el alcalde Dumek Turbay sobre la captura
A través de su cuenta de X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la administración local actuó de manera articulada junto con la Secretaría de Turismo y la Policía para capturar a los responsables. “En Cartagena los estafadores no tienen cabida. Los turistas afectados tienen todo el respaldo y asistencia del Distrito”, dijo el mandatario.