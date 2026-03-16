De mesera en Tolemaida a suboficial del Ejército: la historia de superación de Juana Valentina Mosquera

La historia de Juana Valentina Mosquera es hoy un ejemplo de disciplina y superación dentro del Ejército Nacional de Colombia. Lo que comenzó como un trabajo temporal como mesera en una base militar terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera que transformó su vida.

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Hoy, la joven suboficial lidera una escuadra y forma parte del grupo de mujeres que abren camino dentro del arma de ingenieros de la institución.

Mosquera salió de su tierra natal junto a su madre en medio de dificultades económicas. Su sueño era convertirse en maestra y durante años se formó en un colegio enfocado en preparar docentes. Sin embargo, los problemas familiares obligaron a ambas a mudarse a otra ciudad en busca de oportunidades, en un momento en el que el apoyo económico era limitado. Fue entonces cuando encontró trabajo como mesera en la base militar de Fuerte Militar de Tolemaida, ubicada entre Melgar y Girardot.

Un giro inesperado que cambió su destino

Ese trabajo cambiaría su destino. Mientras atendía a los militares en el cuartel, recibió una propuesta inesperada: presentarse para ingresar al Ejército. Inspirada por el deseo de salir adelante y de apoyar a su madre, decidió aceptar el reto. En 2022 ingresó a la institución y, tras un proceso de formación exigente, en 2024 se graduó como suboficial, destacándose por su disciplina, liderazgo y compromiso.

Actualmente, Mosquera hace parte de un grupo de 32 mujeres que integran el arma de ingenieros del Ejército, donde lidera una escuadra y cumple labores clave dentro de la institución. Su desempeño le ha valido reconocimientos por excelencia académica y profesional, convirtiéndose en un referente para otras jóvenes que sueñan con una carrera militar.

Para ella, su familia ha sido el motor que la impulsa a seguir adelante. Su historia demuestra que, incluso en medio de las dificultades, es posible transformar el rumbo de la vida cuando se actúa con determinación.

Hoy, la trayectoria de Juana Valentina Mosquera no solo refleja su propio esfuerzo, sino también el papel creciente de las mujeres dentro de las Fuerzas Militares, inspirando a nuevas generaciones que desean servir al país desde el uniforme.