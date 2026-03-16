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Ojo: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 16 de marzo de 2026!

¿A qué horas se han presentado estos movimientos telúricos? ¿En dónde se han sentido? Descubra los detalles aquí.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
07:25 p. m.
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En el inicio de la semana, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 15 temblores en varias zonas del país.

Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.1, mientras que los epicentros se han detectado en municipios de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander.

Atención: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 15 de marzo de 2026 y se sintió en estas zonas!
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¿Cuál fue el primer temblor de este 16 de marzo de 2026? ¿Cuál fue el más reciente? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 16 de marzo de 2026

Epicentro: Tuluá, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Tuluá (Valle del Cauca), a 9 de Riofrío (Valle del Cauca) y a 12 de Andalucía (Valle del Cauca).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de marzo de 2026

  • 12:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

  • 1:39 a.m.

Epicentro: Guapotá, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Guapotá (Santander), a 5 de Chima (Santander) y a 11 de Confines (Santander).

  • 1:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Barichara (Santander).

  • 4:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 4:38 a.m.

Epicentro: Pauna, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 95 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Caldas (Boyacá), a 9 de Pauna (Boyacá) y a 10 de Briceño (Boyacá).

  • 5:46 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 69 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 39 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 45 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 6:48 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 13 de Medina (Cundinamarca) y a 36 de Barranca de Upía (Meta).

  • 8:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 11:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

  • 11:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 12:31 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 1:08 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 1:21 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 2:00 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 2:25 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 2:37 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 4:17 p.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen (Santander), a 26 de Hato (Santander) y a 27 de Santa Helena del Opón (Santander).

  • 4:48 p.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 8 de La Unión (Valle del Cauca) y a 13 de El Dovio (Valle del Cauca).

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de marzo de 2026! Este es el reporte completo
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  • 6:11 p.m.

Epicentro: Cáchira, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Cáchira (Norte de Santander), a 24 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 28 de San Alberto (Cesar).

 

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