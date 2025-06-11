CANAL RCN
Colombia

En VIDEO I Hombre es captado propinándole patadas a su perro en Bogotá y la comunidad reacciona

Las indignantes imágenes, captadas en video, llevaron a que la comunidad hiciera un plantón a las afueras de la vivienda del sujeto.

Foto: Captura pantalla IG@danicarvajal22
Foto: Captura pantalla IG@danicarvajal22

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
09:09 a. m.
Colombia se enfrenta a una avalancha de nuevos casos por maltrato animal en donde la presión, por parte de la ciudadanía, ha sido clave tanto para el rescate de las víctimas como para emprender las acciones legales pertinentes y condenar este delito.

En una nueva ocasión, las autoridades lograron el rescate de un perrito, quien estaba siendo víctima de maltrato por parte de su presunto tenedor en Bogotá.

Perro recibe patadas en Bogotá

El hecho se presentó en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, en donde habitantes del sector captaron en video a un sujeto mientras arrastraba a un perro, de raza husky, por el cuello con la correa que llevaba puesta. Así mismo, se observa como, en reiteradas ocasiones, el sujeto patea al animal en lo que parece ser la entrada de su vivienda.

Mientras estos actos violentos se llevaban a cabo, habitantes que se encontraban caminando por la zona le reclamaron al hombre, quien habría defendido su conducta por medio de insultos.

Por supuesto, la viralización de las imágenes se tomó rápidamente el internet por lo que, durante la noche del pasado 5 de noviembre, una gran cantidad de personas se acercaron a la entrada de la vivienda del agresor para exigir el rescate del perrito.

Sobre las las 10 de la noche el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal hizo presencia en el lugar para llevar a cabo la aprehensión del animal, quien actualmente se encuentra bajo el resguardo de la entidad.

Así mismo, el sujeto fue capturado por la Policía Nacional, mientras que se adelantan los procedimientos para condenar la conducta del sujeto por maltrato animal.

Según ciudadanos, quienes hicieron presencia durante el rescate del husky, la administradora de dicho edificio manifestó que la conducta del sujeto habría sido, presuntamente, repetitiva por lo que no sería la primera vez que el animal recibe dichas agresiones.

Respuesta de las autoridades

Por su parte, el IDPYBA compartió las imágenes del rescate del perrito, por medio de su cuenta oficial de Instagram. Así mismo, hizo un especial llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de denuncias a la línea 123.

