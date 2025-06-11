¿Quién es Ricardo González, presunto agresor de Jaime Esteban Moreno? Revelaron en qué trabaja

Las autoridades en Bogotá intensifican la búsqueda del segundo implicado en el brutal ataque que culminó con la muerte del joven estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno. La víctima de 20 años falleció el pasado 31 de octubre a causa de un trauma craneoencefálico severo, consecuencia de la golpiza propinada por dos individuos en una calle del sector de Chapinero tras una fiesta de Halloween y uno de ellos presuntamente es Ricardo González, ¿quién es?

Las autoridades ya revelaron el nombre y rostro del presunto agresor prófugo.

Él es Ricardo González, presunto asesino de Jaime Esteban Moreno: ¿En qué trabaja?

Según informaciones periodísticas, Ricardo González es un joven de 22 años, originario de Cartagena. A pesar de su corta edad, ha tenido una trayectoria laboral variada, incluyendo experiencia como guarda de seguridad.

No obstante, en el momento del crimen, se dedicaba a la venta informal de comidas rápidas en el centro de Bogotá, específicamente en la zona de San Victorino, cerca de la Avenida Jiménez con calle décima.

Ricardo González es el hombre señalado como uno de los responsables de la sevicia con la que fue atacado Jaime Esteban Moreno en vía pública.

¿Cómo identificaron a Ricardo González?

Las grabaciones de las cámaras de seguridad han sido clave para rastrear a Ricardo González. Los videos muestran a los presuntos victimarios en la discoteca Before Club, sitio donde se celebró la fiesta de Halloween a la que asistió la víctima.

Posteriormente, otras grabaciones captaron a los dos sujetos corriendo a gran velocidad por la calle 64 con carrera 14, en las inmediaciones del lugar exacto donde ocurrió la violenta agresión contra Jaime Esteban Moreno.

Estos videos han permitido a los investigadores establecer una cronología de los hechos y la participación directa de Ricardo González, agresor de Jaime Esteban Moreno, en la confrontación.

A pesar de contar con su identidad, las autoridades mantienen la alerta activa y hacen un llamado a la colaboración ciudadana para dar con el paradero de este hombre.

El caso ha generado indignación en el país. Actualmente, las autoridades concentran sus esfuerzos en ubicar a Ricardo González, quien se encuentra evadiendo la justicia. La Fiscalía adelanta todas las diligencias necesarias para su captura, y se espera que pronto responda por el delito que conmocionó a Bogotá.