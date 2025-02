Epa Colombia habla con Noticias RCN desde su lugar de reclusión

Epa Colombia ya cumplió varios días recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, y en Noticias RCN logramos hablar con la reconocida influencer, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, y quien además de crear contenido también es empresaria.

Ella prefiere ser reconocida por aquel nombre que la lanzó al reconocimiento nacional: Epa Colombia

Ya son 15 días desde el ingreso a la cárcel ¿cómo ha sido este tiempo?

“Han sido muy difíciles. Han sido días de mucha tribulación, pero en estos lugares, o donde tú vayas, Dios está contigo, y sé que Dios está aquí y me va a sacar en triunfo y en victoria”.

¿Qué le dice Epa Colombia a su ‘yo’ de hace 5 años, que en su momento cometió un delito?

“Sí, cometí un delito por confiarme, porque me confié de mis amigos. ‘Amiga, estamos en las marchas del 2019, vamos a protestar’; y como no tenía empleo, en medio de mi desconocimiento y falta de estudio, no sabía lo que estaba haciendo, no tuve un buen estudio”.

“Yo vivía por los lados de Molinos, de Bochica Sur – en Bogotá – y no sabía lo que estaba haciendo. Como vi casi medio Colombia marchando, no sabía realmente lo que estaba pasando. Me dejé influenciar y después de 6 años llegué acá (la cárcel)”.

Hay quienes consideran que la condena fue justa y necesaria, pero otros a quienes les parece excesiva. ¿Qué opinas?

“Es injusta porque aquí no debe estar el delito de instigación con fines terroristas, porque no existe el terrorismo, como dijo bien la que respondió a favor mío; dijo que no daba, y es que realmente no da, y esto es lo que me tiene acá”.

“Mi caso debieron revisarlo muy bien antes de condenarme porque me hicieron un daño muy grande. Yo genero empleo, ayudo a muchas personas que lo necesitan. La Daneidy de hace 6 años no es la misma que hoy día. Cambié y soy otra persona porque me superé, porque he cambiado y creo que eso debieron tenerlo en cuenta”.

“Pero ya Dios permitió que me tuvieran acá, y no le pregunto el por qué sino para qué. ¿Para ayudar a las mujeres que lo necesitan, de qué manera? Hay que lograrlo”.

“Entonces estoy en la fase de que entraré el próximo mes de iniciar el tratamiento para empezar a descontar, me gustaría estar en el área de peluquería, sea como monitora capacitando, o trabajando, pero quiero saber que me equivoqué, y si debo pagar las consecuencias, se pagan para salir de aquí siendo mejor persona, siendo un ejemplo de superación, porque todos podemos ir a la cárcel, nadie está exento”.

“Entonces, pues, como no juzgar tanto ni señalar de ‘eso te mereces’, no. Porque tú no conoces el detrás de mi vida. Y todo lo que yo sufro acá internamente, de todo lo que me pasa; porque estar en la cárcel no se le desea ni al peor enemigo”.

¿Consideras que esa condena no fue por lo que hiciste sino por lo que eres?

"Sí, porque mire los de la primera línea, son gestores de paz, y yo estoy aquí pagando el delito de todos ellos porque no están acá, y yo después de 6 años estoy acá. De un delito que nunca debió colocar la Fiscalía, que lo puso; que mi abogado me engañó con el fiscal, y hoy en día me encuentro aquí siendo una PPL (Persona Privada de la Libertad) más".

Justamente su abogado envió la solicitud para convertirte en gestora de paz: ¿hay alguna respuesta?

“No cumplo con los requisitos, porque yo no pertenezco a ninguna de esas bandas, a ninguna de esas cosas, entonces, pues, por ahí no es. ¿Me entiendes? Entonces, pues, toca esperar qué pasa con el tiempo”.

¿Pero la solicitud permanece?

“No el abogado que puso eso, fue el abogado que junto con otro que me hizo cometer los errores. Ellos me pidieron dinero y yo les pagaba lo que ellos me decían".

“Y me dijeron que nunca iba a estar en este lugar, y mira, estoy en ese lugar. Tuve una mala defensa. Tuve una muy mala defensa. En aquel 2019 yo no tenía para pagar a un abogado. Hoy en día ya lo tengo porque salí adelante, monté empresa, me superé; y de ello es que he podido tener un abogado”.

Fue por eso que cambiaste de abogado y ahora indican que hay nuevas estrategias para lograr una condena diferente a los 5 años en centro penitenciario: ¿qué dicen tus abogados?

“Es que no te puedo hablar del tema jurídico porque no sé qué acción vaya a tomar mi nuevo abogado para empezar a proceder. Pero siento que lo que me han hecho es injusto. Yo no merezco estar aquí”.

“Si son los 5 años, yo he pagado los 5 años. Mi persecución viene desde el 2019. A mí me quitaron las redes sociales, me hicieron pagar una multa, me hicieron ayudar y resocializar, y eso es lo que he hecho estos 6 años, entonces ya los pagué”.

“Si llego a pagar los 5 años ya serían 11 años en este tema de aquel 2019, que siempre toqué las puertas con Tu Llaves, con Transmilenio – diciendo – ‘quiero reparar lo que hice; - respondieron – ‘no. No queremos. Queremos que vayas a la Corte Suprema para que te manden al Buen Pastor’. Pero siempre quise que arregláramos esto de la mejor manera”.

¿Sientes que el país te dio una nueva oportunidad?

“Me dio una oportunidad, y el país me ha apoyado, porque ha visto el cambio que he tenido. Por eso tantas personas me apoyan, porque lo que tú haces bien en la vida, todo se devuelve”.

“Yo he obrado muy bien; acá (en la cárcel) tuve un proyecto 4 meses; había 1.700 reclusas y capacité a 350: cinco están trabajando en mi peluquería en El Restrepo. A todas las capacité, a todas las certifiqué. Entonces, todo lo que tú hagas en la vida, bien. Todo se devuelve. Y sé que Dios me va a devolver todo lo que yo he hecho bien”.

Hemos visto marchas y mensajes de aliento de muchas personas: ¿qué mensaje les envías?

“Que seguiré siendo muy resiliente, que seguiré aprendiendo para ayudar a las personas que lo necesitan, y dar un mensaje positivo: que no importa donde estés, Dios está contigo, y voy a salir en triunfo, en victoria. Porque estoy segura que Dios, al justo, nunca me desampara. Y sé que Dios nunca me va a desamparar”.

El presidente Petro hace poco cuestionó la condena de ‘Epa Colombia’: ¿qué piensas de sus palabras?

“Son maravillosas. Que el presidente diga eso es un orgullo muy grande, y ojalá el presidente pudiera ayudarme para que yo saliera de acá de la mejor manera”.

“Petro, si me estás escuchando, ayúdame a salir de acá porque es muy duro estar aquí; no merezco estar acá, y afuera estoy haciendo cosas muchísimo más grandes; aún estando afuera podría hacerlas acá adentro (en la cárcel) y que me den esa segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, y yo la merezco”.

¿Si hoy dijeran que sales libre, qué sería lo primero que harías?

“Encontrarme con mi hija. Llevo 15 días sin verla y creo que es lo más duro; el tiempo no se recupera, las cosas materiales sí. Ha sido muy duro”.

“Volver atrás a hacer lo que realmente hacía: trabajar, generar empleo, ayudar a las personas que lo necesitan, y no olvidarme de acá de ellas (mujeres presas) jamás. Anualmente les traigo un kit, que es el shampoo y el tratamiento, y el protector térmico, para que se puedan aplicar un producto”.

“Muchas familias se han olvidado de ellas. Cuando pasa el tiempo aquí conoces los verdaderos amigos, amores y familias. Muchas han sido olvidadas, y creo que en mi empresa siempre merecían un obsequio y yo siempre estaba ahí”.

“Desde el 2019 he hecho las cosas bien; cometí un error, pero esos errores se pueden transformar para hacer algo muchísimo mejor”.

“Siempre estuve del lado de acá (cárceles) pero cuando estoy ya aquí dentro, viviendo el día a día, sé lo difícil que es.

¿Cómo es un día en la cárcel?

“Muy difícil, muy duro. Iniciando es muy duro: acostumbrarse, acoplarse, a estar sin tu familia, no poder ir a trabajar, hacer cosas. Es muy difícil. Uno cae muchas veces en depresión”.

“He llorado mucho, pero también he orado mucho en la vida, para que Dios siempre se apiade de mí”.

Hay momentos de esparcimiento, te vimos jugando fútbol

“Sí, estuve jugando fútbol. Aquí salen las chicas de los patios todos los martes; el de mi patio sale los martes, y jugamos, entonces me dieron la oportunidad de jugar para olvidarme todo esto que está pasando en mi vida”.

¿Al salir cómo tienes pensado manejar tu imagen en general?

“Tengo un personaje como Epa Colombia, me encanta hacer reír a las personas, me encanta estar en el mundo del entretenimiento. Ese es mi personaje, no puedo perder mi personalidad, mi forma de ser; seguiría siendo la misma, pero cada vez mejor”.

¿Consideras que hay esperanza para lo que viene?

“Quien me condenó es el hombre, pero quien me sacará es Dios; que sea en el tiempo de Dios. No importa si es en uno, dos o tres meses, lo que sea, seguiré esperando”.

¿Qué has aprendido de toda esta situación?

“A tener paciencia y a seguir buscando a Dios para seguir adelante. Mucha paciencia y mucha resiliencia, porque acá adentro se ven cosas muy difíciles que no se alcanzan a imaginar”.

¿Qué decirle a los jóvenes que hoy día cometen vandalismo?

“Que no lo hagan, que es privarse de la libertad y estar en un sitio donde uno no debería estar. Uno debería estar afuera haciendo cosas maravillosas, apreciando la libertad, el cielo, la vida, sus seres queridos, y mejorando para cada vez ser mejor persona”.

“Y esas personas que lo hagan, que no lo vuelvan a hacer, porque yo que estoy acá, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, es muy duro”.

¿Si este fuera el último mensaje público por mucho tiempo, cuál sería?

“Que me sigan apoyando muchísimo, y que me sigan dando la oportunidad de seguir adelante, de seguir creciendo como una empresaria joven, reconocida y exitosa; y que no cometan errores, que busquen de Dios, para que siempre hagan las cosas bien, para no retroceder ni cometer errores porque aquí (la cárcel) es muy difícil estar”.

¿Cómo piensas retribuirle a las personas que te han ayudado dentro de la cárcel?

“Seguirlas ayudando. Yo estoy aquí y voy a hacer la inducción al tratamiento para empezar con el tema de la belleza capilar; me gusta muchísimo todo ello. Me gusta motivarlas y capacitarlas para que salgan a trabajar, emprender, montar sus peluquerías, y seguir emprendiendo”.

“Uno se equivoca y los días de tribulaciones pasarán, pero no durarán para toda la vida. Pasarán y tocará seguir adelante siendo cada día mejor persona”.

¿Cuál crees que sea el mensaje que Dios te haya enviado con todo esto?

“Ayudar a todas estas mujeres. Creo que el 80 % que está acá son delitos que las culparon, y el 20 % sí deben estar acá, pero todas podemos salir adelante, podemos lograrlo. Aquí tienen mucho talento”.

¿Qué es lo bueno que se le puede ver a esta situación?

“Aquí todas podemos emprender, trabajar, salir adelante, y aunque estemos privadas de la libertad, no nos impide superarnos para salir adelante. Aquí todas tienen talentos increíbles y maravillosos; en cualquier momento Dios les abre las puertas de la libertad para seguir adelante”.

“De todas aprendemos las cosas buenas, las que nos aporten, porque cada persona enseña una cosa, sea buena o mala, y hay que tomar lo mejor para uno”.

¿Consideras que en algún punto de tu caso hay tintes políticos?

“No. No sé, yo hice un video en medio de mi ignorancia y desconocimiento, sin saber lo que iba a pasar – marchas del 2019 – y no sabía lo que estaba pasando. Cuando empecé a tener empresa y saber que estaba dañando los bienes que nosotros pagamos con los impuestos, entendí que cometí un error muy grande”.

¿Si no hubieses tenido redes sociales, o no haber sido Epa Colombia, todo sería igual?

“No. No hubiera condena. Simplemente por el hecho de ser una figura pública y subirlo a las redes sociales. Porque hablemos de la primera línea: son gestores de paz, pero yo estoy aquí privada de la libertad, sin poder ver a mi hija, sin poder trabajar ni poder salir adelante. Es duro, porque mi vida quedó en pausa”.

“Hasta ahora estoy iniciando, adaptándome y acostumbrándome a cómo se vive en la cárcel, conociendo, porque es difícil. Convivir con tantas mujeres que tienen tanto odio y resentimiento, y que llevan tantos años, es difícil”.

¿Cuál crees que hubiera sido una condena ejemplar para lo que hiciste?

“Ayudando a las personas que lo necesitan, resocializándonos y haciendo las cosas cada vez mejor allá afuera. Dando un mensaje bien bonito. Durante estos cinco años lo hice, pero mira, aquí (la cárcel) fue donde llegué”.

¿Cuál es el mensaje a la justicia?

“Hay que ser justos, que la justicia sea para todos, no para los pobres ni para los que están saliendo adelante. La justicia debería ser para todos. Porque hay personas que han violado, matado, hecho daño, y están afuera; y yo estoy aquí”.

“Deberían no desproporcionar sino se proporcionados en todo ello. No revisaron bien mi caso, un abogado me asesoró mal y aquí llegué”.