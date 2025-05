“Que me cobren lo justo”: ‘Epa Colombia’ rompe el silencio y habla de los daños que ocasionó

Este martes 13 de mayo se llevó a cabo una audiencia del proceso contra Daneidy Barrera Rojas, influencer conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’.

En enero de este año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó la condena contra ‘Epa Colombia’ por hechos ocurridos hace más de cinco años.

¿Qué le pasó a ‘Epa Colombia’?

Durante las movilizaciones del 22 de noviembre de 2019 en el marco del paro nacional, la creadora de contenido llegó a la estación Molinos de Transmilenio y le ocasionó daños al sistema.

Utilizando un martillo y grabando lo que estaba haciendo, ‘Epa Colombia’ destruyó las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora. El video lo publicó en sus redes y se viralizó en cuestión de horas.

Tiempo después, el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá la condenó por daño por bien ajeno y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y la absolvió por instigación a delinquir con fines terroristas.

Además, la sentenció a 46.2 meses de prisión y una costosa multa. Si bien el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente el fallo, la última palabra la tuvo la Corte Suprema.

¿Dónde está ‘Epa Colombia’?

Tras la impugnación, la sala mantuvo la condena y ordenó su captura. Para el alto tribunal, el hecho que publicara el video, implicó que difundiera mensajes de violencia y destrucción al transporte público.

La instigación no solo fue a vandalizar a cambio de nada (…) En lugar de ello, trascendió hasta los fines terroristas, porque incluyó que en los destinatarios pudiesen generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego; y también aterrorizar, generar miedo, pánico, temor, pavor o susto.

‘Epa Colombia’ fue enviada a la cárcel El Buen Pastor. En las últimas horas, se llevó a cabo la audiencia de reparación, en la que Bogotá y Transmilenio fijaron sus pretensiones para la indemnización.

Al momento de intervenir, la influencer señaló: “Anhelo conciliar, salir a los medios de comunicación y decir que me equivoqué. Lo que hice estuvo muy mal, deseo reparar a las víctimas y pedirle perdón al país”.

“Que me cobren, no tres mil ni siete o 20 mil millones, sino lo justo, lo que realmente yo dañé que fueron tres vidrios que estoy dispuesta a pagar”, declaró ‘Epa Colombia’, indicando que quiere reparar el daño y no la estación completa.

Durante la audiencia, se conoció que le están cobrando 613.500 millones por los daños, lo que ella calificó como una cantidad “extraordinaria”.