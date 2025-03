'Epa Colombia' reveló el infierno que se vive en la cárcel: narración de algunas de sus vivencias

La empresaria e influencer Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', compartió detalles en una entrevista para Semana sobre las difíciles condiciones que ha tenido que enfrentar en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La creadora de contenido, quien cumple una condena de 5 años y 2 meses por los actos vandálicos cometidos contra TransMilenio en 2019, recientemente reveló las duras experiencias que ha vivido tras las rejas.

¿Cómo han sido las condiciones de reclusión de 'Epa Colombia' en El Buen Pastor?

Desde su ingreso al penal, Barrera ha tenido que adaptarse a condiciones que, según ella, son extremadamente difíciles.

Entre sus principales quejas destacó la alimentación, asegurando que ha perdido varios kilos debido a la baja calidad de los alimentos.

Aquí la comida no es adecuada, he bajado siete kilos porque está dañada, es picha, expresó en una de sus declaraciones.

Además, relató que cuando recibió su celda, el colchón que le dieron estaba completamente mojado y tuvo que arreglárselas para dormir en condiciones precarias.

Como aquí ha llovido mucho, después se puso durísimo. Me tocó envolverlo en cobijas para poder descansar porque se me duermen los músculos, afirmó.

¿Qué problemas ha enfrentado 'Epa Colombia' con otras internas y la administración?

'Epa Colombia' también habló sobre los conflictos dentro de la cárcel, asegurando que al principio sufrió robos y tuvo que aprender a defenderse.

Me robaron hasta el papel higiénico y me tocó ponerme seria. Aquí, si no eres fuerte, se te llevan por delante, dijo.

Otro de los momentos difíciles que vivió fue su conflicto con una funcionaria de Derechos Humanos dentro del penal, quien, según ella, “le tenía montada la persecución” y hacía que la guardia la sancionara constantemente.

"Es una señora que se llama Sandra, que es la de Derechos Humanos aquí adentro. Ella me la tenía montada desde el principio, y me tenía a la guardia encima. La guardia iba y me regañaba por culpa de ella hasta que le dije: ‘Tú no me representas como mujer, tú me tienes que dejar quieta aquí’, me tocó pararme así, porque ella es móntemela y móntemela, mencionó Daneidy.

A pesar de los retos, la empresaria ha encontrado apoyo en otras internas, quienes la alientan diciéndole que su lugar no es la cárcel.

Incluso, ha utilizado sus recursos para ayudar a varias compañeras, pagando fianzas, mercados y hasta artículos para bebés de las internas que son madres.

Por ahora, Epa Colombia sigue cumpliendo su condena, mientras intenta sobrellevar su estadía en El Buen Pastor y apoya a quienes la rodean.