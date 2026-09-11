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Video: Epa Colombia reapareció esposada y encadenada durante traslado en Ibagué

Epa Colombia fue trasladada esposada y bajo custodia del INPEC a una audiencia en Ibagué. Un video mostró el momento y generó reacciones en redes.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
12:23 p. m.
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La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a aparecer públicamente en las últimas horas durante un traslado para atender diligencias judiciales en Ibagué.

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Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el operativo realizado por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Epa Colombia fue trasladada a una audiencia en Ibagué

En videos y fotografías que comenzaron a circular en diferentes plataformas se observa a Epa Colombia bajo custodia de funcionarios del INPEC mientras se dirigía hacia los juzgados ubicados en el sector de Los Arrayanes, cerca de la avenida Ambalá con calle 69, en la capital del Tolima.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el esquema empleado durante el procedimiento. Barrera Rojas llevaba esposas y elementos de sujeción en manos y pies, además de una cadena que limitaba sus movimientos, mientras permanecía acompañada por personal penitenciario.

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Las imágenes provocaron diferentes reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos cuestionaron las condiciones en las que fue movilizada la empresaria, otros señalaron que este tipo de medidas hacen parte de los procedimientos de seguridad utilizados durante el traslado de personas privadas de la libertad.

¿Por qué Epa Colombia está recluida en la cárcel de Picaleña?

La aparición se produce semanas después de que Barrera Rojas fuera trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Picaleña, luego de permanecer durante varios meses en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Previamente, la creadora de contenido también estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor, en la capital del país.

Cabe recordar que Epa Colombia cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por hechos ocurridos durante las protestas de noviembre de 2019, cuando protagonizó actos vandálicos contra una estación de TransMilenio en Bogotá y publicó imágenes de lo ocurrido en redes sociales.

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