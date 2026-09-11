Gobierno de De la Espriella le pone punto final a la mesa de diálogo con el ELN

Por medio de la resolución ejecutiva 406 expedida este 11 de septiembre, el gobierno de Abelardo de la Espriella dio por terminada la mesa de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Desde que De la Espriella llegó al poder, ha sido enfático en que se iban a acabar los diálogos que dejó el gobierno anterior, el del expresidente Gustavo Petro, con los grupos armados.

Los diálogos del gobierno Petro con el ELN

El 15 de noviembre de 2022, el gobierno de ese momento instaló la mesa de diálogo con el ELN en Caracas. Aunque los registros apuntan que desde el 19 de febrero de 2024 ha habido hechos cometidos por el grupo armado que fueron contradictorios con el proceso que se adelantaba.

Tanto así que el propio ELN anunció el congelamiento unilateral de la mesa de diálogo. Cabe mencionar, por ejemplo, que la estructura ha estado detrás de múltiples atentados y de la violencia descontrolada en la región del Catatumbo.

“Desde el 16 de enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional ha desarrollado una ofensiva armada en distintos lugares del país (…) ocasionando graves afectaciones contra la población civil y comprometiendo bienes jurídicos”, se menciona en la resolución.

Prácticamente desmontada la paz total

Fue el 23 de enero de ese año cuando se suspendió la mesa de diálogo y la violencia de este grupo siguió estando presente. Entonces, quedó terminada con el nuevo gobierno, por lo cual se derogaron las resoluciones del gobierno anterior.

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De la mano con esta decisión, se revocó la designación de los representantes del gobierno en la mesa de diálogo.

Lo cierto es que De la Espriella prácticamente desmontó las resoluciones que estaban vigentes con respecto a la política de paz total de la administración anterior. Al igual que con el ELN, se acabó la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano de las disidencias de las Farc y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre otras estructuras.