Los alcaldes de Bogotá y Medellín, Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez, anunciaron un acuerdo interadministrativo que transferirá la operación del alumbrado público de la capital colombiana a EPM a partir del 1 de diciembre.

EPM asumirá el alumbrado público de Bogotá desde diciembre

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El contrato, que tendrá una vigencia de 10 años, representa una inversión superior a los 2 billones de pesos y marca el inicio de una transformación tecnológica significativa para la ciudad.

El convenio contempla la modernización de 103.000 puntos luminarios distribuidos en las 20 localidades de Bogotá, con el objetivo de implementar un sistema de alumbrado inteligente.

Esta renovación se proyecta realizar en un plazo de dos a tres años, según indicaron las autoridades durante el anuncio oficial que contó con la presencia de directivos de ETB, EPM y el director de la UAESP.

“Una alianza que hemos hecho que será por 10 años y que va a permitir eficiencias, que va a permitir garantizar inversiones nuevas, modernizar, y como les digo, dar un salto que permita habilitar ese alumbrado público para que se convierta en la herramienta de Internet de las cosas y de seguridad, de movilidad, de medio ambiente que las ciudades modernas hoy tienen", explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) tendrá un papel fundamental en esta transformación, ya que se integrará al sistema para dotar los postes de la ciudad con infraestructura de Internet, convirtiendo el alumbrado público en una plataforma multifuncional que servirá para seguridad, movilidad y monitoreo ambiental.

Este cambio implica el fin del contrato que actualmente mantiene Colombia con la operación del alumbrado público, el cual concluirá el 30 de noviembre.

Según las proyecciones oficiales, la capital colombiana logrará un ahorro anual de 7.200 millones de pesos con esta nueva administración del servicio.