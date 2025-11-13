“Era la que nos daba fuerzas”: Primer camarógrafo en encontrarse con Omaira en la tragedia de Armero

Han pasado cuarenta años desde que Evaristo Canete, camarógrafo de Televisión Española viajó a Colombia para registrar la tragedia de Armero, el pueblo que fue sepultado junto a 25.000 persona la madrugada del 13 de noviembre de 1985, y aún recuerda con profundo dolor a la pequeña Omaira Sánchez, que estuvo luchando por su vida durante 60 horas, tras quedar atrapada por los escombros.

“Había llegado a Guayabal y Mariquita, la noche después de la tragedia, y como el día siguiente no pudimos entrar a Armero, estuvimos trabajando en las morgues improvisadas y después, un poco antes del amanecer, nos acercamos con el carro hasta donde pudimos. Nos pusimos a caminar, grabábamos algún cadáver, algún cuerpo flotando, animales, y estando entre las ruinas nos llamó un señor de la Defensa Civil, nos preguntó si éramos periodistas y señalando hacia abajo nos dijo que necesitaban ayuda”, recordó en entrevista con NTN 24.

Se trataba de la pequeña Omaira que con los dedos de los pies decía sentir la cabeza de su tía, que, en medio de la madrugada, la habría llevado al techo de la casa en un intento por salvar su vida.

“Giré la cámara hacia abajo y vi a Omaira. Empezamos a grabar y fue ella la que empezó a hacer preguntas. Nos preguntaba ¿De dónde son ustedes? Y yo le dije: de Televisión Española, pero esto se va a ver en todo el mundo. Seguimos la conversación, seguimos juntos, y yo estuve un rato allí grabando, viendo qué se podía hacer y luego me marché a pedir ayuda, porque había visto a personal del Ejército, de Protección Civil, más periodistas, y estuvimos ahí, intentando hacer lo que no se pudo hacer”.

Omaira seguía animando a los equipos de rescate a ayudar a otras personas:

La pequeña Omaira podía mover sus extremidades superiores, sumergidas en aguas turbias, pero sus piernas se encontraban aprisionadas por material rocoso, que la mantuvo en el mismo punto hasta el momento en que perdió la batalla. Así lo vivió Canete, en su paso por el departamento de Tolima:

“Lo he dicho siempre, me han preguntado mucho a lo largo de estos 40 años si no se pudo hacer nada por Omaira, y no se pudo hacer nada no solo porque estuviéramos en Colombia. Hay quienes dicen que a lo mejor en otro sitio sí que hubiéramos podido, pero no, ni en Madrid, ni en Nueva York, en las mismas circunstancias, no se habría podido salvar a Omaira. Los que estábamos ahí ya lo sabíamos, menos ella. No quería, era la que nos daba fuerzas para que estuviéramos ahí, queríamos que Omaira supiera descansar, pero la fuerza la tenía ella, la que nos daba fuerzas a todos era ella”.

Los rescatistas intentaron de todo, pero el peso de la tierra hizo imposible liberar a Omaira, que, se cree, murió resultado de la gangrena e hipotermia, frente a la mirada inquieta de toda Colombia:

“Al principio, pensaba que se podía hacer algo, pero luego vimos que no. Era imposible, de la manera que había caído la niña… era imposible. Se hizo lo que se pudo”, insistió Canete, que ha pensado en aquel día durante cuatro décadas.

No hay otra como la tragedia de Armero:

En Armero vio de cerca la muerte, el dolor y el desespero de personas que quedaron cubiertas por el lodo: “Vimos a una señora que daba a luz, a la niña la llamaron Esperanza; a un señor que la amputaban en una pierna, y luego volví. Yo estuve dos días, tenía que mandar las imágenes al canal, pero la niña se quedó acompañadísima”.

Lo único comparable en su carrera fue el cubrimiento de lo ocurrido en Ruanda en la década de los 90; sin embargo, Armero marcó un antes y un después en su vida profesional:

“Una cosa muy dura que he vivido también fue el genocidio de Ruanda, veía morir a los niños y no se podía hacer absolutamente nada. Hubo una epidemia de cólera que vino después de las matanzas y no se podía hacer nada. Pero quizá lo de Omaira ha sido lo que más me ha marcado, y por eso yo soy conocido”.

En la cuadragésimo conmemoración de la tragedia, Canete recordó nuevamente a Omaira, lo que sintió aquel día y lo comparte, como una muestra de resiliencia, la misma con la que el país intenta superar la perdida de Armero:

“Hoy tengo que ir a las televisiones porque se cumplen los 40 años de la tragedia de Armero, y aquí se ha sentido mucho, se sigue sintiendo, entonces tengo que ir a la Televisión Española, que ha sido mi casa durante 39 años, me llevan de más sitios, las radios, y a mí no es una cosa que me guste mucho, porque yo no sé expresarme delante de la cámara, con una cámara sí, pero delante no, pero tengo que ir”.