La historia de las dos Omaira de Armero: una logró sobrevivir a la tragedia ocurrida hace 40 años

Omaira Sánchez y Omaira Medina fueron testigos de la avalancha que, el 13 de noviembre de 1985, arrasó con Armero.

Ambas estuvieron tres días atrapadas entre el lodo, pero a diferencia de la pequeña niña que, años más tarde, se convirtió en el rostro de una tragedia sin precedentes, Omaira Medina logró sobrevivir.

En entrevistas con Noticias RCN recordó la tragedia que le arrebató a su esposo, cuando tenía siete meses de embarazo: “Con la avalancha quedamos todos atrapados, no sabíamos donde estábamos, empecé a tantear en la oscuridad y quedé al lado de mi esposo, pero me dijo que me quedara quieta, porque algo podía caernos encima. No se veía nada y me dijo: mami, aquí nos vamos a morir”.

Omaira Medina perdió sus piernas, pero logró sobrevivir y dar a luz:

Durante más de 72 horas estuvo esperando a que los equipos de rescate la encontraran: “Yo me preguntaba ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo quiero hablar con él, preguntarle por qué sucedió lo que sucedió en Armero ¿Por qué hizo?”.

Aunque lograron sacarla de la tierra, su otra mitad se quedó entre el lodo: “Estuve durmiendo tres días junto al cadáver de mi esposo hasta que me sacaron de la tierra. El doctor se dio cuenta de que estaba embarazada, así que hizo todo el papeleo, metió los documentos entre mi bata y me subieron a un helicóptero”.

Al llegar al hospital San Juan de Dios, en Bogotá, recibió otro golpe. Lo médicos se vieron obligados a amputar sus piernas, pero encontró un hogar, un lugar que la acogió hasta tener a su bebé, con todo y que intentaron separarlos:

“Una pareja me dijo que, como debía ir a rehabilitación, le diera a mi niño en adopción y me iban a permitir verlo, pero no, fue lo único que me quedó, qué iba a ponerme a regalarlo”.

Se restableció en Lérida, Tolima, en donde vende el chance, realiza costuras y cortes de cabello, entre recortes de la tragedia que acabó con su tocaya y otras 25.000 personas.

El recuerdo de Omaira Sánchez y su muerte aún atormenta a los suyos:

En su infancia, Diana Jiménez, fue mejor amiga de Omaira Sánchez, la niña que el país vio morir en vivo y en directo.

Su recuerdo le impide caminar con tranquilidad por Armero, o ver sus últimos momentos con vida, que, cada noviembre, cubren los principales medios de comunicación y plataformas digitales:

“Armero, Omaira… es un tema inconcluso, no veo sus videos, no soy capaz y tampoco sé si podría pasar del parque. La gente se preguntará por qué no, habiendo pasado 40 años, pero hace parte de un duelo que no ha sido superado, de un dolor que no ha sanado”.

Junto a Noticias RCN visitó el monumento en honor a Omaira, pero el dolor le impide llegar a su tumba: “Omaira para el mundo, para la gente, es la niña que ven enterrada en ese video, pero Omaira es más que eso, es símbolo de muchos niños, de muchas familias, de una tragedia que no debió pasar”.

De momento, se conforma con mirar al cielo y enviarle un mensaje: “Omaira, gracias por cuidarme. Si estás compartiendo con las demás allá arriba, salúdalas. Aquí estamos bien, extrañándolas”.