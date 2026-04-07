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“Es como darle un premio”: representante de accionistas minoritarios sobre vacaciones de Ricardo Roa

La junta directiva de la compañía aprobó la solicitud de vacaciones de su director durante 50 días y una licencia no remunerada durante otros 30 días.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 07 de 2026
12:36 p. m.
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La junta directiva de Ecopetrol informó, tras su reunión extraordinaria del lunes 6 de abril, que autorizó la solicitud de vacaciones que realizó el presidente de la compañía, Ricardo Roa, entre el 7 de abril y el 27 de mayo, al igual que una licencia no remunerada, de 30 días, a partir del 28 de mayo.

El anuncio se daría en respuesta a la presión ejercida por el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) y los accionistas, que realizaron una asamblea en la que insistieron que Roa, que enfrenta dos procesos judiciales y fue imputado en uno de ellos, debería defenderse fuera de la presidencia.

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Al respecto, el representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol, Luis Carlos Orejarena, dijo en conversaciones con Noticias RCN que “mandarlo a vacaciones es como darle un premio”.

Aunque se mostró satisfecho, "de cierta manera, porque se nos viene dando la razón en lo que venimos denunciando hace años con respecto al señor Ricardo Roa, pero no podemos estar de acuerdo en mantenerlo allí (en el cargo)”.

Orejarena insiste en que Roa debe salir del cargo por sus “resultados” como director de la compañía:

El disgusto de la junta de accionistas minoritarios no sería únicamente por las acusaciones que enfrenta Roa. Su representante advirtió que, también, existe cierta molestia por los resultados obtenidos bajo su dirección:

“Aunque entendemos que la compañía quiere que él se defienda, nosotros hemos demostrado que, como directivo de la compañía, no ha tenido buenos resultados (…) no ha previsto el manejo del endeudamiento ni los costos financieros que tiene la compañía, lo cual ha hecho que las utilidades caigan. Consideramos que no es conveniente, de ninguna forma, seguir con Roa”.

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Además, advirtió que Roa tiene aliados en la junta, que le “deberían” favores: “No esperamos que la junta o algunos de sus miembros solicitaran la renuncia de Roa. Ellos mismos han venido siendo beneficiados por Roa, en el sentido en que se han modificado los estatutos para que ellos formen parte de la misma junta. De manera recíproca ellos lo han beneficiado modificando los estatutos para que no tenga ningún control ni vigilancia de los oficiales de cumplimiento”.

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