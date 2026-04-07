Ricardo Roa sigue al mando de Ecopetrol pese a imputación por corrupción: ¿vacaciones o impunidad?
Analistas en La Mesa Ancha alertan que en la práctica, el presidente imputado continúa tomando decisiones clave.
Noticias RCN
09:38 a. m.
La reciente decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol de otorgarle vacaciones y posterior licencia no remunerada a Ricardo Roa, presidente de la estatal y actualmente imputado por corrupción, ha encendido una polémica.
Oficialmente, la medida se presenta como un descanso temporal, pero analistas advierten que Roa conserva el control operativo y estratégico de la empresa, lo que genera cuestionamientos sobre la ética, la reputación y la credibilidad de la petrolera más importante del país.
El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su malestar, señalando que la Junta Directiva tiene sesgos políticos y criticando que un imputado pueda permanecer al frente de una compañía estratégica para el país.
¿Por qué Ricardo Roa sigue al mando de Ecopetrol pese a imputación por corrupción?
Julio Iglesias, analista de la Mesa Ancha de Noticias RCN, calificó la situación como “un chiste para el país”. Según Iglesias:
El presidente de Ecopetrol, imputado por corrupción mientras ejercía el cargo, va a seguir siendo presidente a pesar de las vacaciones y la licencia. Un vicepresidente delegado por él ejercerá funciones, pero Roa mantendrá la autoridad real, incluso desde su casa.
El analista añadió que esto evidencia un equilibrio político delicado:
Se busca proteger a un funcionario clave que maneja información sensible de campañas electorales, mientras se permite que alguien con imputaciones graves siga tomando decisiones dentro de la empresa. Es absurdo y una burla a la ciudadanía.
Julián Quintana, exdirector nacional del CTI, señaló que la medida es “un saludo a la bandera” y una “burla a los colombianos”, advirtiendo sobre las consecuencias operacionales y reputacionales:
El sistema internacional de prevención de lavado de activos castiga severamente a los representantes legales con procesos judiciales pendientes. Mantener a Roa al mando afecta gravemente la interacción de Ecopetrol con inversionistas y socios estratégicos.
Ricardo Roa ya había sido imputado y aún así siguió en su cargo
Cabe recordar que, Ricardo Roa ya ha sido imputado por irregularidades en un apartamento, y ahora, enfrentará imputación por presunta financiación irregular de campañas políticas siendo sancionado por el Consejo Nacional Electoral.
A pesar de ello, su permanencia en el cargo, incluso bajo licencia, le permite delegar funciones a un subalterno de confianza, manteniendo influencia directa sobre la compañía.
Iglesias concluyó:
Aunque formalmente esté de vacaciones y en licencia no remunerada, Roa sigue siendo, en la práctica, el presidente de Ecopetrol durante lo que resta del gobierno de Gustavo Petro. Esto no es separación del cargo, es impunidad con apariencia de formalidad.