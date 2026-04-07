Ricardo Roa sigue al mando de Ecopetrol pese a imputación por corrupción: ¿vacaciones o impunidad?

La reciente decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol de otorgarle vacaciones y posterior licencia no remunerada a Ricardo Roa, presidente de la estatal y actualmente imputado por corrupción, ha encendido una polémica.

Oficialmente, la medida se presenta como un descanso temporal, pero analistas advierten que Roa conserva el control operativo y estratégico de la empresa, lo que genera cuestionamientos sobre la ética, la reputación y la credibilidad de la petrolera más importante del país.

El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su malestar, señalando que la Junta Directiva tiene sesgos políticos y criticando que un imputado pueda permanecer al frente de una compañía estratégica para el país.

¿Por qué Ricardo Roa sigue al mando de Ecopetrol pese a imputación por corrupción?

Julio Iglesias, analista de la Mesa Ancha de Noticias RCN, calificó la situación como “un chiste para el país”. Según Iglesias:

El presidente de Ecopetrol, imputado por corrupción mientras ejercía el cargo, va a seguir siendo presidente a pesar de las vacaciones y la licencia. Un vicepresidente delegado por él ejercerá funciones, pero Roa mantendrá la autoridad real, incluso desde su casa.

El analista añadió que esto evidencia un equilibrio político delicado:

Se busca proteger a un funcionario clave que maneja información sensible de campañas electorales, mientras se permite que alguien con imputaciones graves siga tomando decisiones dentro de la empresa. Es absurdo y una burla a la ciudadanía.

Julián Quintana, exdirector nacional del CTI, señaló que la medida es “un saludo a la bandera” y una “burla a los colombianos”, advirtiendo sobre las consecuencias operacionales y reputacionales:

El sistema internacional de prevención de lavado de activos castiga severamente a los representantes legales con procesos judiciales pendientes. Mantener a Roa al mando afecta gravemente la interacción de Ecopetrol con inversionistas y socios estratégicos.

Ricardo Roa ya había sido imputado y aún así siguió en su cargo

Cabe recordar que, Ricardo Roa ya ha sido imputado por irregularidades en un apartamento, y ahora, enfrentará imputación por presunta financiación irregular de campañas políticas siendo sancionado por el Consejo Nacional Electoral.

A pesar de ello, su permanencia en el cargo, incluso bajo licencia, le permite delegar funciones a un subalterno de confianza, manteniendo influencia directa sobre la compañía.

Iglesias concluyó: