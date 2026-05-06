CANAL RCN
Colombia

Bogotá habilita más de 4 mil cupos para esterilizaciones gratuitas: aquí la información

El IDPYBA dio a conocer los requisitos necesarios para acceder a las esterilizaciones para perros y gatos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
12:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer los detalles de las nuevas jornadas de esterilización gratuitas. Estas se llevarán a cabo durante el mes de mayo tanto para perros como para gatos de estratos 1, 2 y 3 de todas las localidades.

Los cupos serán asignados en puestos fijos en la Universidad Nacional y en la Unidad de Cuidado Animal UCA.

Sujeto atropelló a una perrita en Soacha, habría fingido llevarla al veterinario y resultó abandonada en el camino
RELACIONADO

Sujeto atropelló a una perrita en Soacha, habría fingido llevarla al veterinario y resultó abandonada en el camino

¿Cómo acceder a las esterilizaciones?

El programa de esterilizaciones “Corta a tiempo” de la Alcaldía de Bogotá, a través del IDPYBA, habilitó 4.500 cupos de esterilizaciones gratuitas con el objetivo de beneficiar a animales de compañía que pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3 de todas las localidades. Así mismo, se busca llegar a mascotas en condición de calle como parte de la estrategia para el control poblacional y reducir el riesgo de abandono.

Según la información oficial, los cupos serán asignados en los puntos fijos de la siguiente manera: todos los lunes estará habilitada la plataforma para turnos en el puesto fijo de la Universidad Nacional y los miércoles para el punto fijo en la Universidad de Cuidado Animal UCA.

Fundación lidera jornada de esterilización para 600 animales en condición de calle en Santa Marta
RELACIONADO

Fundación lidera jornada de esterilización para 600 animales en condición de calle en Santa Marta

Requisitos para adquirir las esterilizaciones

Para acceder a este servicio es obligatorio contar con el turno asignado previamente. Los interesados también podrán agendarlo por medio de la página oficial https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos durante los días mencionados.

Los animales deben estar en buen estado de salud y en ayuno por lo que se recomienda 3 horas para líquidos y 8 horas para alimentos sólidos. Estos deben tener entre 4 meses y 8 años de edad. Las hembras no pueden estar en celo ni en gestación. El ciudadano que se encargue de agendar y asistir al procedimiento debe ser mayor de edad.

El día del procedimiento la persona encargada de la mascota debe contar con el turno asignado, la fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de un recibo público no mayor a dos meses, guacal en caso de que sea un gato el paciente, en el caso de los perros se debe contar con collar, traílla y bozal si es de raza especial. En todos los casos se debe llevar cobija y el respectivo collar isabelino.

“El IDPYBA recuerda que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el agendamiento o la jornada. Esterilizar salva vidas y mejora la calidad de vida de los animales, previene enfermedades como infecciones uterinas y tumores mamarios, y contribuye al control poblacional de los perros y gatos en la ciudad”, manifestó la entidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Gilberto Murillo

Excanciller Luis Gilberto Murillo se adhiere a la campaña de Cepeda: ya no será candidato

Antioquia

Encuentran sin vida a Gabriel Arenas, estudiante que había desaparecido en Caucasia

ELN

“Estamos devastados”: familiares de agente secuestrado y condenado a cautiverio por el ELN

Otras Noticias

Estados Unidos

Luto en el periodismo: Ted Turner, fundador de CNN, murió a los 87 años

Este hombre revolucionó el ecosistema de los medios digitales con la fundación y consolidación de CNN.

EPS

¿Se está desmoronando el sistema de salud en Colombia? Clínicas y hospitales anunciaron cierres

Expertos y congresistas advierten un deterioro financiero y operativo que ya impacta a los pacientes.

Viral

Westcol reveló la millonada mensual que le paga a su madre para vivir: “Nunca digo que no”

América de Cali

Alianza Atlético vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: canal, hora y fecha para ver EN VIVO 🔴

Dólar

El dólar tocó un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 6 de mayo de 2026