Bogotá habilita más de 4 mil cupos para esterilizaciones gratuitas: aquí la información

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer los detalles de las nuevas jornadas de esterilización gratuitas. Estas se llevarán a cabo durante el mes de mayo tanto para perros como para gatos de estratos 1, 2 y 3 de todas las localidades.

Los cupos serán asignados en puestos fijos en la Universidad Nacional y en la Unidad de Cuidado Animal UCA.

¿Cómo acceder a las esterilizaciones?

El programa de esterilizaciones “Corta a tiempo” de la Alcaldía de Bogotá, a través del IDPYBA, habilitó 4.500 cupos de esterilizaciones gratuitas con el objetivo de beneficiar a animales de compañía que pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3 de todas las localidades. Así mismo, se busca llegar a mascotas en condición de calle como parte de la estrategia para el control poblacional y reducir el riesgo de abandono.

Según la información oficial, los cupos serán asignados en los puntos fijos de la siguiente manera: todos los lunes estará habilitada la plataforma para turnos en el puesto fijo de la Universidad Nacional y los miércoles para el punto fijo en la Universidad de Cuidado Animal UCA.

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Requisitos para adquirir las esterilizaciones

Para acceder a este servicio es obligatorio contar con el turno asignado previamente. Los interesados también podrán agendarlo por medio de la página oficial https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos durante los días mencionados.

Los animales deben estar en buen estado de salud y en ayuno por lo que se recomienda 3 horas para líquidos y 8 horas para alimentos sólidos. Estos deben tener entre 4 meses y 8 años de edad. Las hembras no pueden estar en celo ni en gestación. El ciudadano que se encargue de agendar y asistir al procedimiento debe ser mayor de edad.

El día del procedimiento la persona encargada de la mascota debe contar con el turno asignado, la fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de un recibo público no mayor a dos meses, guacal en caso de que sea un gato el paciente, en el caso de los perros se debe contar con collar, traílla y bozal si es de raza especial. En todos los casos se debe llevar cobija y el respectivo collar isabelino.

“El IDPYBA recuerda que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el agendamiento o la jornada. Esterilizar salva vidas y mejora la calidad de vida de los animales, previene enfermedades como infecciones uterinas y tumores mamarios, y contribuye al control poblacional de los perros y gatos en la ciudad”, manifestó la entidad.