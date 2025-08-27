CANAL RCN
Colombia

Escolta asesinó al perrito Tony de un disparo sólo por ladrar en Pereira: esto dice la denuncia

El perro había sido rescatado y era cuidado por todos en el sector.

Asesinaron a Tony en Pereira
Foto: X/ PlataformaALTO

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
01:53 p. m.
Un nuevo caso de violencia contra los animales ocurrió en Pereira, luego de que un escolta disparara contra Tony, un perro comunitario reconocido por ser el guardián del barrio.

El hecho ocurrió cuando el can, que solía ladrar para alertar, se cruzó con el agresor, quien presuntamente reaccionó de manera violenta utilizando su arma de fuego.

La denuncia fue hecha por Héctor Hernández, habitante del sector, quien contó los momentos posteriores al ataque:

El perro que mataron hoy con arma de fuego se llamaba Tony y era mi vecino. Salíamos de la casa en ese instante y encontramos al perro sin vida. Los vecinos hablaban, gritaban, no entendíamos qué pasaba. De inmediato activamos la ruta y gracias a la Policía Nacional, a la Fiscalía de mi equipo de trabajo, pues se hizo todo el levantamiento de pruebas. No podemos tolerar la violencia contra nuestros animales. Tony era un animal que no le hacía daño a nadie. Era un animal comunitario que los vecinos del sector habían rescatado, le tenían su casa, lo cuidaban, lo amaban. Era un perro inofensivo y les voy a dejar un video cuando llegó a este sector.

¿Qué pasó con el hombre que presuntamente disparó contra un perro en Pereira?

Según lo denunciado, el hombre que accionó el arma es un escolta. Testigos señalaron que, tras disparar contra Tony, el sujeto abandonó el lugar y se resguardó en una vivienda cercana, mientras el cuerpo del perro quedó tendido en la vía.

Organizaciones defensoras de animales también reaccionaron. La plataforma ALTO, dedicada a la protección de los animales, publicó un mensaje en redes sociales en el que exigió justicia:

Un escolta asesinó a Tony, un perrito muy querido por la comunidad en Pereira, solo porque le ladró. Tony quedó tendido en la vía, mientras que el sujeto abandonó el lugar, resguardándose en una casa. Exigimos justicia a la Fiscalía. Tony era ese guardián noble que ladraba para avisar, ese amigo de cuatro patas que saludaba a todos, que con su presencia daba vida y compañía al barrio. Lo que pasó con Tony revela una verdad dolorosa: cuando cualquiera tiene acceso a un arma, cualquiera puede decidir sobre la vida de otros, sean animales, niños o personas. Hoy fue Tony. Mañana puede ser un ser humano. Este crimen no solo nos duele, también nos indigna. No podemos aceptar que un ladrido sea motivo para disparar. No podemos normalizar que la vida se apague porque alguien con un arma se siente con derecho a hacerlo. La memoria de Tony merece justicia. Su nombre no debe olvidarse, porque Tony representa a miles de animales y personas que podrían ser víctimas de la misma violencia.

Por ahora, la Policía Nacional y la Fiscalía recopilan pruebas del hecho con el fin de determinar responsabilidades y definir las acciones judiciales contra el presunto agresor.

