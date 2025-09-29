Milagro en el mar: antes de la gran noche

Debajo del inmenso azul ocurre un milagro silencioso. Cada criatura marina cumple un rol esencial para el planeta, y los corales, que parecen piedras, son en realidad organismos vivos de los que depende cerca del 25% de la biodiversidad del océano.

El papel invisible de los corales

Sin embargo, hoy enfrentan amenazas críticas: el aumento de la temperatura de las aguas que literalmente los “cocina”, la contaminación, las enfermedades y la sobrepesca.

Entre 2023 y 2024 el mundo registró el mayor evento de blanqueamiento masivo de corales de la historia. Este fenómeno ocurre cuando expulsan las algas simbiontes de las que dependen para vivir. Si no logran recuperarlas, mueren de inanición.

Una misión para salvar los arrecifes

Conscientes de la emergencia, científicos, buzos, empresarios y voluntarios viajan cada año a un parque nacional natural marino de Colombia, que alberga la plataforma coralina más grande del continente. Allí se convierten en guardianes de los arrecifes durante el evento conocido como el “nacimiento del mar”: el desove de corales.

“Este es un turismo restaurativo”, explican desde el hotel San Pedro de Majagua, uno de los que apoyan la iniciativa. Antes de la gran noche, los voluntarios limpian sustratos de cerámica, estrellas artificiales que servirán como hogar para las nuevas larvas. Bajo el agua, cepillan algas que entorpecen el crecimiento y preparan el terreno para recibir la vida que está por llegar.

La gran noche del océano

El evento principal llega al caer la noche, cuando los corales liberan millones de diminutas esferas cargadas de vida. Es un espectáculo natural invisible para muchos, pero esencial para la existencia de todos.

Los participantes, que deben contar con certificaciones de buceo avanzadas —pues gran parte de la labor se realiza en la oscuridad del mar—, acompañan el proceso con emoción y cuidado. “Aquí estoy para verte nacer, aquí estoy para cuidarte”, dicen simbólicamente mientras el océano se llena de nuevos comienzos.

El desove de corales no es solo un espectáculo biológico: es un recordatorio de que la supervivencia de los océanos, y del planeta, depende de estas pequeñas y frágiles estructuras que hoy necesitan más que nunca de la acción humana para seguir existiendo.