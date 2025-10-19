“No va a salir ganando nadie”: análisis sobre la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un momento crítico tras el intercambio de declaraciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

El mandatario estadounidense amenazó con suspender ayudas a Colombia, mientras que su homólogo colombiano respondió con dureza, elevando las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

Riesgos de la escalada entre Trump y Petro

Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes, analiza la situación y advierte sobre los riesgos de esta escalada verbal.

“Yo creo que lo que corresponde en este momento es desescalar el lenguaje de lado y lado y simultáneamente acudir a los canales tradicionales diplomáticos para tratar de resolver los desencuentros. De lo contrario, creo que estamos caminando un camino tremendamente riesgoso para las dos naciones”.

La experta advierte que una ruptura definitiva en el entendimiento entre los dos estados no beneficiaría a ninguna de las partes y podría obstaculizar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Respecto a las posibles consecuencias de la amenaza de Trump, Borda señala que el mensaje aún es “ambiguo” y no queda claro si se refiere a las preferencias arancelarias o a la cooperación militar. Sin embargo, destaca que cualquier disminución en la ayuda para combatir las drogas y las organizaciones criminales solo beneficiaría a estas últimas.

Ataques contra las ofensivas criminales

La profesora también analiza el reciente ataque de Estados Unidos contra una embarcación supuestamente afiliada al ELN en el Caribe, interpretándose como el inicio de una estrategia para minar la alianza entre el régimen venezolano y grupos armados colombianos en la zona fronteriza.

“Yo creo que Estados Unidos está empezando a entender que la red de relacionamiento y las coaliciones ilegales que ha armado el gobierno venezolano van mucho más allá de simplemente convertirse en auspiciador y en dejar pasar cargamentos de drogas hacia el Caribe”.

De igual manera, la especialista explicó que dicha estrategia, por parte de Estados Unidos, de generar presión ha llevado a que el régimen venezolano se acerque más a sus países vecinos en vez de alejarlos. Esto genera una reacción “contraproducente” para los cambios que se quieren lograr en Venezuela.

“Si lo que están buscando es un cambio de régimen en Venezuela, y producir ese cambio a través de la presión, la presión es más efectiva si Venezuela está más aislada de sus vecinos y al contrario lo que está produciendo esta declaración del presidente Trump es un acercamiento también, si es posible, aún mayor al gobierno en Venezuela”.

Finalmente, la experta hace un llamado a cesar las provocaciones y trabajar en los objetivos comunes, subrayando que "de la escalada del lenguaje no va a salir ganando nadie".