¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"

Un nuevo capítulo de tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se registró en las últimas horas. El presidente Donald Trump señaló a Gustavo Petro de promover la producción y el tráfico de drogas.

Sin embargo, esta vez, la crisis puede escalar a niveles superiores. El presidente de Estados Unidos confirmó que desde este 19 de octubre quedan suspendidas las ayudas económicas a Colombia, que superaban los 740 millones de dólares anuales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia.

RELACIONADO Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

La arremetida de Trump a Petro: no solo lo llamó narcotraficante

El mandatario estadounidense aseguró que sería el presidente Petro quien promueve el envió de drogas a países como el suyo:

El propósito de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto a los Estados Unidos causando muerte, destrucción y estragos.

Al mismo tiempo, se refirió a sus capacidades como jefe de Estado en Colombia:

Petro es un líder de baja calificación.

Trump señaló que Petro era un líder con poco reconocimiento. Además, le pidió cerrar lo que denominó ‘campos de exterminio’, o de lo contrario, Estados Unidos lo hará.

Trump aseguró que los subsidios a Colombia son una estafa a EE. UU.

El presidente estadounidense mencionó los paquetes financieros que envía su país a enfrentar el narcotráfico se habían convertido en una estafa por lo que anunció la suspensión de ayudas a Colombia:

(El narcotráfico) Se ha convertido en el negocio más grande de Colombia por mucho y Petro no hace nada para detenerlos, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos que no son más que una estafa a largo plazo.

“A partir de hoy estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidios ya no se harán a Colombia”, confirmó.