CANAL RCN
Internacional

¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"

En sus explosivas acusaciones, Trump aseguró que los subsidios que le entregaba a Colombia eran una estafa para su país.

¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"
Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
01:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo capítulo de tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se registró en las últimas horas. El presidente Donald Trump señaló a Gustavo Petro de promover la producción y el tráfico de drogas.

Presidente Petro respondió a Trump por llamarlo líder del narcotráfico: "Está engañado de sus asesores"
RELACIONADO

Presidente Petro respondió a Trump por llamarlo líder del narcotráfico: "Está engañado de sus asesores"

Sin embargo, esta vez, la crisis puede escalar a niveles superiores. El presidente de Estados Unidos confirmó que desde este 19 de octubre quedan suspendidas las ayudas económicas a Colombia, que superaban los 740 millones de dólares anuales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia.

Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia
RELACIONADO

Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

La arremetida de Trump a Petro: no solo lo llamó narcotraficante

El mandatario estadounidense aseguró que sería el presidente Petro quien promueve el envió de drogas a países como el suyo:

El propósito de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto a los Estados Unidos causando muerte, destrucción y estragos.

Al mismo tiempo, se refirió a sus capacidades como jefe de Estado en Colombia:

Petro es un líder de baja calificación.

Trump señaló que Petro era un líder con poco reconocimiento. Además, le pidió cerrar lo que denominó ‘campos de exterminio’, o de lo contrario, Estados Unidos lo hará.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino”: presidente Petro
RELACIONADO

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino”: presidente Petro

Trump aseguró que los subsidios a Colombia son una estafa a EE. UU.

El presidente estadounidense mencionó los paquetes financieros que envía su país a enfrentar el narcotráfico se habían convertido en una estafa por lo que anunció la suspensión de ayudas a Colombia:

(El narcotráfico) Se ha convertido en el negocio más grande de Colombia por mucho y Petro no hace nada para detenerlos, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos que no son más que una estafa a largo plazo.

“A partir de hoy estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidios ya no se harán a Colombia”, confirmó.

“Es un irrespeto a Colombia”, Mindefensa y procurador general reaccionaron a acusaciones de Trump
RELACIONADO

“Es un irrespeto a Colombia”, Mindefensa y procurador general reaccionaron a acusaciones de Trump

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolivia

El panorama político en Bolivia en medio de unas elecciones decisivas

Estados Unidos

Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

Venezuela

¡Venezuela tiene sus primeros santos! José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron canonizados

Otras Noticias

Narcotráfico

¿Quién era el colombiano que murió en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente transportaba drogas?

El nombre de esta persona está relacionado con un crimen ocurrido hace varios años. Le contamos de qué se trata.

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio y reveló por qué abandonó el combate contra Andrea Valdiri

Yina Calderón rompió el silencio tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.

Liga BetPlay

Dayro Moreno queda fuera de la convocatoria del Once Caldas y desata la polémica en Manizales

Turismo

¿Cuántos festivos habrá en 2026? Así queda el calendario tras importante cambio

Cuidado personal

¿Cómo saber si su suegra es tóxica? Factores para identificarla, según la psicología