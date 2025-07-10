CANAL RCN
Colombia Video

Esposa de Elkana Bohbot pide por su liberación tras dos años secuestrado por Hamás

Rebeca, esposa de Elkana Bohbot, comparte su lucha diaria tras dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
12:08 p. m.
Este 7 de octubre se cumplen exactamente dos años del ataque de Hamás a Israel, una ofensiva que marcó el inicio de una escalada de violencia en la región. Durante ese día, el grupo islamista secuestró a 48 personas que permanecen retenidas en Gaza, entre ellas el ciudadano colombiano Elkana Bohbot.

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, su esposa Rebeca compartió el profundo dolor y la incertidumbre que ha vivido desde entonces, en medio de una espera que se ha prolongado sin respuestas claras ni garantías sobre el destino de su ser querido.

"Todos los días. Mi lucha interna, mi lucha física, mi lucha todos los días. Levantarme en la mañana. El dolor es una guerra entre la incertidumbre, entre la desesperanza, entre el dolor", expresa Rebeca al describir su batalla emocional diaria.

La situación se complica aún más al tener que explicar la ausencia del padre a su pequeño hijo de cinco años. "No le puedo decir la realidad, que su papá está en un túnel, que su papá sufre por golpes, por hambruna", comenta Rebbeca, quien prefiere mantener la esperanza en sus conversaciones con el pequeño.

La enfermedad que padece la madre de Elkana Bohbot

En su incansable lucha por la liberación de su esposo, recientemente le envió una carta al presidente Gustavo Petro para su intervención, especialmente considerando la grave condición de salud de la madre del rehén.

"La madre de Elkana tiene metástasis en tres órganos de su cuerpo", revela Rebeca, expresando su preocupación por el impacto emocional que tendría en su esposo si al regresar, su madre ya no estuviera.

Este caso pone de manifiesto los rostros de cientos de familias detrás del conflicto entre Israel y Hamas, que hoy cumple dos años desde el ataque que desencadenó la actual guerra.

La prueba de supervivencia de su esposo

En una reciente entrevista con Noticias RCN en agosto de 2025, cuando se cumplieron más de 600 días del cautiverio de su esposo, Rebeca describió las condiciones extremas en las que se encuentra Elkana. “La situación de insalubridad es crítica. Él está viviendo a 30 metros bajo tierra, con temperaturas de hasta 40 grados. El calor en los túneles es impresionante. Esto ya es una cuenta regresiva”, reveló.

La mujer también recuerda el tercer video difundido por los captores, una simulación de llamada que la dejó profundamente conmovida. “Primero él me llama, me dice que me ama y que me piensa todo el tiempo. Fue desgarrador”.

Desde entonces, Rebeca vive entre la esperanza y el dolor, esperando que su esposo regrese sano y salvo. “No hay día que no piense en él. Cada minuto cuenta”, dijo.

