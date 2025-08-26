CANAL RCN
Colombia Video

Colombo israelí lleva más de 600 días secuestrado por Hamás: su esposa espera su liberación

En A lo que vinimos, con Johana Amaya, hablamos con Rebeca Bohbot, esposa de Elkana Bohbot, un colombo israelí secuestrado desde hace 22 meses por Hamás.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
04:23 p. m.
Rebeca Bohbot cuenta cada día que transcurre desde que su esposo Elkana Bohbot fue secuestrado por el grupo armado palestino Hamás el 6 de octubre de 2023.

Desde hace 690 días, Rebeca se encuentra a la espera de la liberación. En entrevista con Noticias RCN, habló del proceso de explicarle a su pequeño hijo de 5 años cómo un grupo terrorista secuestró a su padre y se encuentra ahora mismo en condiciones de insalubridad.

En su entrevista con Johana Amaya, Rebeca Bohbot contó que se encuentra a la espera de una reunión con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, para pedirle por una gestión humanitaria antes del regreso de Rebeca a Israel.

La última prueba de supervivencia de su esposo se conoció exactamente el 10 de mayo, ¿qué se ha sabido desde entonces?

Desde el 10 de mayo fue el último video que Hamás publicó en Telegram. Desde ahí no sé nada más del paradero de mi esposo, y para mí, hoy te puedo decir que son 690 días, yo todos los días cuento los días, son 690 desde que me arrebataron a mi esposo, y en este momento puedo decir que ya no hay tiempo, ya no hay más tiempo.

La situación de insalubridad en este momento que mi esposo vive debajo de 30 metros. Tienen 40 grados de calor. El calor que hay en los túneles es impresionante y esto ya es una cuenta regresiva. El tercer video fue una simulación de una llamada. Primero él me llama a mí, él me dice que me ama y que me piensa todo el tiempo.

El cuarto video ya no habla mi esposo, él sale en el video, pero mi esposo está postrado sobre un colchón de unos 5 centímetros de grosor y habla su compañero. Él dice: el canal ya no quiere vivir más, se ha lastimado, ha intentado lastimar a otros

En el video él parece como si tuviera una sonda, y lo más desgarrador del video es que Hamás le puso la foto de él con Reem, y para mí es una tortura psicológica de: tome, vea, tome la foto de su hijo que no puede criar, de su hijo que no puede abrazar, de su hijo que no puede estar con él ahora.

Habla usted de su niño y de ese momento de poder decirle “tu papá va a regresar”. Quiero preguntarle por él, tiene 5 años, ya casi 2 sin su papá, ¿cómo explicarle a un niño que su papá no está porque un grupo terrorista un día lo secuestró?

Por medio de un juego le explicamos que papá se levantó a trabajar, llegó al trabajo, llegaron personas que no son buenas y se lo llevaron. Contaba meses que yo le decía, "Papá va a volver." Reem me decía muchas veces: "mi papá tal vez ya está en el cielo", "mi papá no va a volver", "¿cuándo va a volver?”.

Con la liberación humanitaria me senté y le dije a Reem: "tu papá está secuestrado en Gaza”. Abrí un mapa y le mostré dónde estaba Gaza, le dije: "tu papá está acá". El niño vio el mapa y me dijo: "pero él está muy cerca, mamá." Yo le dije: "sí, pero nosotros no podemos entrar a esta zona”.

