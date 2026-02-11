Juan Manuel Galán: Si nos vamos al extremo estas elecciones, no vamos a tener gobierno

A lo que vinimos sigue recorriendo el país con los precandidatos presidenciales y esta vez el turno fue para Bucaramanga, la capital santandereana.

Allí, Juan Manuel Galán, uno de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, habló sobre

¿Cuál es el primer pensamiento que le llega al estar acá?

Nuestra tierra, Santander, la ciudad de mi padre y tantas historias que nos entrelazan con este territorio que queremos que vuelva a ser líder en Colombia.

¿Qué hacer frente al problema de movilidad que aqueja a Bucaramanga?

Tenemos que recuperar el transporte masivo. Es increíble que sea la única ciudad que tuvo transporte masivo y que no haya podido sacarlo adelante con un esquema financiero rentable. Aunque los sistemas, en su gran mayoría no lo son, pero la ciudad merece un sistema que funcione.

¿Y los proyectos de transporte que están varados en el país?

Lo primero es reactivar las asociaciones público-privadas para las grandes obras de infraestructura vial que necesita el país, para eso se requiere seguridad jurídica para que las grandes inversiones lleguen.

Eso no puede ser una reforma tributaria cada 18 meses, tiene que haber una seguridad jurídica proyectada a 25 año, para que la infraestructura vial se convierta en un proyecto de país.

¿Qué va a pasar con las vías terciarias?

Esa es una necesidad en territorios como Santander o donde hay presencia de estructuras criminales. Como dicen: donde termina la carretera, empieza el crimen.

La carretera es la primera presencia del Estado. Necesitamos un censo de las vías terciarias. Hoy con la tecnología satelital y la inteligencia artificial podemos determinar cuantos kilómetros de vías terciarias tenemos certificados y empezar un programa de recuperación por obras.

Yo voy a lanzar el 7 de agosto un programa de obras por impuestos que financie la red terciaria nacional, que es vital para que el país sea competitivo.

¿Cómo acabar con la informalidad laboral?

En los 1.103 municipios de Colombia buena parte de las oportunidades de empleo que hay son por parte del Estado, a través de las órdenes de prestación de servicios, que se han convertido en una esclavitud moderna laboral.

Lo que tenemos es que hacer una apuesta por una transición productiva. Tenemos ocho grandes oportunidades que no tiene casi ningún país de materializar nuestra riqueza a través de proyectos de país.

Agricultura industrializada, potencia energética…

En campaña todo suena muy bonito, pero a veces los colombianos se quedan esperando acciones y nunca llegan…

Necesitamos seguridad jurídica para que esos ocho grandes proyectos se materialicen de aquí al 2050, eso no va a ser de la noche a la mañana.

El próximo gobierno puede sentar las bases de esa seguridad jurídica que se necesita para venir a la Orinoquía a desarrollar la agricultura industrializada, o programas de vivienda, turismo, inclusión financiera o minería.

El 7 de agosto vamos a lanzar una comisión que hemos llamado guillotina, que se va a encargar de mirar sector por sector qué trámites son innecesarios y se pueden eliminar, qué licencias, requisitos y cosas innecesarias hay.

¿Qué hacer con el tema de los impuestos para los empresarios?

El 95% de las empresas en Colombia son micro, es la clase media empresarial colombiana y necesitan un alivio tributario y que los impuestos que pagan sepan para donde van.

Necesitamos transparencia en el presupuesto nacional, eso es lo más opaco del mundo, la gente no sabe a dónde va la plata.

¿Cómo ve las alianzas políticas ahora?

Eso es parte de la democracia. Lo que tenemos en Colombia y que es grave para la democracia es el debilitamiento de los partidos y que la política se haga por individualidades.

Creo que en este momento, las alianzas que se dan hacen parte de ese caos y ese desorden por parte de instituciones.

¿Está hablando de Sergio Fajardo?

Me refiero en general, uno ve muchos candidatos así que recogen firmas, por ejemplo.

Lástima, porque a Colombia la sacamos adelante en equipo. Tenemos que quitarnos el ego, las vanidades y aprender a trabajar en equipo. Si nos vamos por un extremo en esta elección, no vamos a tener gobierno.